[헤럴드경제=민성기 기자] 사기 혐의로 재판에 넘겨져 항소심에서 집행유예를 선고받은 전 프로야구 선수 임창용(50)이 진심 어린 사죄를 했다.

광주지법 제3형사부(재판장 김일수)는 지난 23일 사기 혐의로 기소된 임창용의 항소심 선고 공판에서 징역 8개월을 선고한 원심을 깨고 징역 8개월에 집행유예 3년, 사회봉사 80시간을 선고했다.

임 씨는 지난 2019년 12월 필리핀 한 호텔에서 A 씨로부터 카지노 도박 자금 명목으로 1억 5000만 원 상당의 금품을 빌린 뒤 이 중 8000만 원을 갚지 않은 혐의로 기소됐다. 1심 재판부는 징역 8개월의 실형을 선고했으나, 항소심 재판부는 임 씨가 범행을 모두 인정하고 있는 점, 피해 금액 중 일부를 변제하고 당심에서 4000만 원을 형사공탁한 점, 확정된 상습도박죄와의 형평성 등을 고려해 형이 다소 무겁다고 판단했다.

임창용은 항소심 선고 후 자신의 유튜브 채널 ‘창용불패’를 통해 ‘“절대 도박하지 맙시다”… 뱀직구 임창용의 눈물의 참회’라는 제목의 영상을 공개했다.

그는 이 영상에서 도박에 빠져들었던 계기와 이로 인해 모든 것을 잃게 된 지난 7~8년의 세월을 허심탄회하게 털어놓았다.

영상에서 그는 “야구장에서만큼은 누구보다 잘했다고 자부하지만, 사생활 측면에서 도박을 한 실수 하나가 꼬리표처럼 따라다녔다”며 “팬들과 선후배들 앞에 얼굴을 들 수 없을 정도로 힘든 시간을 보냈고, 정말 반성을 많이 했다”고 고백했다.

도박에 빠지게 된 계기에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 “처음 여행 경비로 갔다가 돈을 따면서 재미와 도파민을 느꼈던 것이 불행의 씨앗이었다”며 “자제력이 강하지 않다면 처음부터 아예 손을 대지 않는 것이 맞다. 공인이라면 도박장 근처는 피해 다녀야 한다”고 후배들과 팬들에게 강력히 당부했다.

이어 임창용은 “앞으로는 절대로 도박을 하지 않을 것이며, 진심으로 사죄드린다. 다시는 이런 일이 없도록 노력하겠다”고 약속했다. 마지막으로 그는 “내가 가지고 있는 경험과 지식을 모두 동원해 후배들을 도울 수 있도록 최선을 다하겠다. 정말 죄송하다”며 재차 머리를 숙였다.

1995년 해태 타이거즈에서 프로야구 선수를 시작한 임창용은 삼성 라이온즈를 거쳐 일본·미국의 프로 무대에서도 활동했다. KBO리그 출범 40주년을 맞아 선정한 ‘레전드 40인’에 이름을 올리기도 했다. 2018년 시즌 KIA 타이거즈를 끝으로 은퇴했다.