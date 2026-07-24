[헤럴드경제=임세준 기자] 정희용(왼쪽 두 번째) 국민의힘 사무총장이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

전날 국민의힘 일부 의원이 후반기 국회 상임위원회 배정 과정에서 불만을 제기하며 원내지도부를 찾아 항의하는 등 소란이 빚어진 것으로 알려졌다. 이와 관련해 정점식 원내대표는 원내대책회의에 불참했다.