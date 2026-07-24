[헤럴드경제=임세준 기자] 정희용(왼쪽 두 번째) 국민의힘 사무총장이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.
전날 국민의힘 일부 의원이 후반기 국회 상임위원회 배정 과정에서 불만을 제기하며 원내지도부를 찾아 항의하는 등 소란이 빚어진 것으로 알려졌다. 이와 관련해 정점식 원내대표는 원내대책회의에 불참했다.
jun@heraldcorp.com
입력 2026-07-24 12:20:39
영문번역
[헤럴드경제=임세준 기자] 정희용(왼쪽 두 번째) 국민의힘 사무총장이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.
전날 국민의힘 일부 의원이 후반기 국회 상임위원회 배정 과정에서 불만을 제기하며 원내지도부를 찾아 항의하는 등 소란이 빚어진 것으로 알려졌다. 이와 관련해 정점식 원내대표는 원내대책회의에 불참했다.
더워서 한 숨 못잤다…‘6월부터 폭염, 9월까지 열대야’ 더 뜨거워진 대한민국 [세상&]
[헤럴드경제=전새날 기자] 우리나라 폭염은 과거보다 최대 한 달가량 빨리 시작되고 열대야는 9월 초까지 이어지는 등 여름철 무더위 기간이 길어진 것으로 나타났다. 기상청은 24일 1973년부터 2025년까지 전국 66개 관측지점의 기온 자료를 분석한 ‘우리나라 폭염·열대야 발생 특성 변화’ 결과를 발표했다. 분석 결과 지난 53년간 우리나라 여름철(6~8월
곽범 “1억을 삼전 6만원에 들어갔다…다시는 주식 안해” 무슨 사연?
[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그맨 곽범이 과거 삼성전자 주식에 투자해 이익을 거뒀지만 이후 주식을 끊게 된 사연을 공개했다. 최근 KB증권 공식 유튜브 채널에는 ‘2030 자산성장, 어떻게 시작해야 할까?’라는 제목의 ‘주식투자는 처음이라’ 1회 영상이 업로드됐다. 영상에서 곽범은 자신의 주식 투자 경험을 소개하며 “주식에 대해 말씀드리자면 여러분들 깜짝 놀라실 수도 있다”며 “삼전(삼성전자), 닉스(SK하이닉스) 얘기하시지 않나. 제가 1억을 6만원에 들어갔다”고 밝혔다. 해당 촬영 당시 삼성전자는 주당 30만원 안팎에서 거래됐다. 출연진들은 현재 삼성전자 주가를 언급하며 큰 수익을 기대했지만 곽범은 “6만원에 들어갔는데 6만3000원에 나왔다. 그리고 다시는 주식을 안 했다”고 밝혔다. 주식 투자를 하지 않는 이유에 대해서는 “불로소득에 대한 불안감이 있다. 내가 일하지 않은 것에 대한 수익이 나는 걸 두려웠다”고 설명했다. 2012년 KBS 27기 공채 개그맨으로 데뷔한 곽범은
“125만원→50만원” 삼성 역대급 ‘페이백’…품절 사태 난리더니, 결국 잭팟 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “품절 사태까지 벌어지더니” 반도체 초호황 성과를 국민과 나누겠다며 삼성전자가 이례적으로 마련한 파격 ‘감사 페스티벌’이 무려 4조원에 달하는 판매고를 올린 것으로 전해졌다. 125만원짜리 신형 스마트폰 갤럭시S26 시리즈를 최대 50만원대 실구매 할 수 있는 기회를 제공하는 등 삼성의 이례적 할인에 품절 사태까지 일어났다. 특히 구매액의 20%를 온누리상품권으로 돌려주는 파격 혜택에 소비자가 몰리면서 상품권 지급 규모도 당초 계획의 두 배로 불어났다. 삼성전자는 내수 진작과 지역 상권 활성화를 위해 6월 초부터 7월 5일까지 제품 구매 고객에게 구매 금액의 20% 상당을 온누리상품권으로 돌려주는 ‘감사 페스티벌’을 진행했다. 18일 업계에 따르면 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 통해 삼성전자가 지급할 온누리상품권은 약 8000억원 이상으로 추산된다. 당초 계획했던 4000억원 규모의 두 배다. 구매 금액의 20%를 상품권으로 환급하는 구조를
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.