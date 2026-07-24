[헤럴드경제=김성훈 기자] JTBC 스포츠 아나운서 출신 방송인 이나연이 JTBC 경영난으로 인해 에어컨이 안 나오는 것 같다는 취지의 발언을 해 논란이 된 가운데, 에어컨이 잘 나온다는 반박이 나왔다. 이나연은 결국 해당 발언이 담긴 영상을 수정했다.

이나연은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘일단 이나연’에 올린 ‘저 아직 백수 아닙니다’라는 제목의 영상에서 JTBC 사옥에 방문하는 모습을 담았다.

그는 “회사가 어려워서 그런가 에어컨이 안 나온다. 너무 더워”라며 “이거 정말 영향이 있는 걸까? 이거 말한다고 잘리진 않겠죠?”라고 말했다.

그러나 실제 JTBC 사옥에는 에어컨이 잘 나오고 있다는 반박이 나왔다. 23일 JTBC ‘사건반장’에서 양원보 앵커는 “일부 보도에 JTBC 에어컨 안 나온다고 하더라. 아니다. 지금 완전히 날 나오고 있다”라고 반박했다.

사실 여부와 무관하게 이나연의 발언이 경솔하고 부적절했다는 지적도 나오고 있다. JTBC의 경영난을 가볍게 다뤄 조직원들의 사기를 꺾는 발언이었다는 지적이다.

논란 이후 이나연의 영상은 일부 수정됐다. 논란이 됐던 “회사가 어려워서 그런가 회사 에어컨이 안 나온다”, “이거 정말 영향이 있는 걸까? 이거 말한다고 잘리진 않겠죠?” 등의 발언이 삭제됐다.

JTBC는 지난달 자금난으로 법정관리를 신청했다. 서울회생법원은 지난달 30일 JTBC가 신청한 자율구조조정 지원 프로그램(ARS)을 승인했으며, 회생절차 개시 여부 판단은 이달 30일까지 보류했다.

이나연은 JTBC 예능 ‘환승연애2’ 출연으로 얼굴을 알렸으며, 현재 JTBC 골프 프로그램 등에 출연 중이다.