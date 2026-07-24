새만금·전북기업 간담회서 강조 지역기업 상생 생태계 조성 약속

“새만금에 현대차그룹이 투자하기로 했는데, 정부는 최대한 지원하겠다.”

김윤덕 국토교통부 장관이 22일 오전 전주 그랜드힐스턴에서 열린 ‘새만금·전북기업 간담회’에서 정부의 3대 메가프로젝트 중 하나로 떠오른 새만금 개발의 속도를 내면서도 개발의 성과가 지역에서 선순환하도록 만들겠다고 강조했다. 김 장관은 “3대 메가 프로젝트를 발표할 때 대통령께서 (현대차그룹과 SK그룹) 두 분 회장께 90도로 인사해 주목을 받았다”며 “예전엔 정부가 기업을 좌지우지했지만 이제는 기업과 협력하고 필요로 하는 것을 제때 도와주는 것이 중요하다고 생각한다”고 말했다.

그는 “앵커기업의 역할이 무엇보다 중요하지만 산업단지의 정주여건을 잘 만들어 지원하는 것도 필요하다”면서 “도로와 철도 등 교통시설이 갖춰지도록 국토부와 새만금청이 한몸으로 추진하겠다”고 밝혔다.

이와 함께 내년 실제 착공이 진행되는 과정에서 지역 기업들의 참여가 확대될 수 있도록 하는 부분도 관심을 갖겠다고 강조했다. 특히 김상용 선진공업 사장 등 간담회 참석자들이 앵커기업과의 상생협력 프로그램 제도화와 함께 지역기업 상생협력 생태계 조성에 적극 나서달라는 요청에 대해 김 장관은 “노력하겠다”고 확답했다. 또 업종별 지역기업 참여 방안과 관련해 김 장관은 “R&D사업의 경우 국토부 R&D를 총괄하는 국토교통과학기술진흥원과 간담회를 통해 지역기업이 참여할 수 있는 방안을 찾겠다”고 약속했다.

김 장관은 간담회가 형식적 일회성 행사가 되지 않도록 추가 간담회를 갖고 기업인들의 건의가 어떻게 검토되고 진행되는지를 공유하겠다고도 약속했다. 소민호 기자