경호처 중심 5개 본부 운영…“절대 안전 확보” 서울 다자간행사… 절제된 통제로 불편 최소화

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령경호처는 오는 9월 서울에서 개최되는 ‘2026 한·중앙아시아 정상회의’의 경호안전 분야를 총괄하는 ‘경호안전통제단’ 구성을 완료했다고 24일 밝혔다.

경호안전통제단은 참가국 정상을 비롯해 대표단의 신변안전은 물론, 정상회의장과 숙소, 공항, 각 행사장의 모든 인적·물적·지리적 요소에 대한 완벽한 안전관리를 책임지게 된다.

경호안전통제단은 경호처 경호안전기획조정실을 필두로 ▷경호작전본부 ▷군작전본부 ▷경찰작전본부 ▷소방작전본부 ▷테러정보지원본부 등 5개 본부가 유기적으로 구성돼 빈틈없는 경호작전 수행을 통해 다자간 국제 행사의 품위와 안전을 구현할 계획이다.

특히 경호안전통제단은 이번 한-중앙아시아 정상회의가 서울 4대문 안 도심지역에서 개최되는 만큼 ‘정상 절대안전’ 확보와 더불어 ‘시민 불편 최소화’에 중점을 둔다는 방침이다. ▷교통 통제 최소화 및 탄력적 운영 ▷행사장 주변 우회도로 사전 안내 ▷실시간 교통정보 제공 등을 통해 시민들의 일상생활을 최대한 보장한다고 경호처는 설명했다.

황인권 대통령경호처장은 “그동안 수많은 다자정상회의를 통해 축적된 경호 노하우와 첨단 과학기술을 접목해 세계 최고 수준의 ‘K-경호’를 선보일 것”이라며 “절제된 통제 속에 완벽한 경호안전 확보와 시민 불편 최소화를 조화시켜 ‘열린 경호, 낮은 경호를 구현’함으로써 이번 정상회의가 성공적인 국가적 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.