거래소·예탁원, 6억 투입 연구용역 즉시 활용 가능한 표준안 마련키로 금투협, 대형·중형·외사 TF 운영

한국거래소가 증권시장 결제주기 단축(T+1) 전환 표준운영 모델을 구축할 컨설팅업체로 안진회계법인을 사실상 낙점했다. 미국에 이어 유럽과 홍콩까지 T+1 대열에 합류하고, 이재명 대통령 또한 시행 시기 단축을 주문하면서 국내 전환 작업에도 속도가 붙을 전망이다.

24일 금융투자업계에 따르면 한국거래소가 한국예탁결제원과 공동으로 발주한 ‘증권시장 결제주기 단축 컨설팅 용역’ 입찰에 안진과 삼일회계법인 두 곳이 참여했으며, 기술평가와 가격평가를 합산한 종합평가에서 안진이 삼일보다 높은 평점을 받은 것으로 확인됐다. 거래소는 조만간 안진과 계약 체결을 마무리 지을 방침이다.

용역기간은 계약 체결일로부터 최대 6개월로, 12월 말까지 진행된다. 용역보수는 6억원 이내이다. 거래소와 예탁원이 동률 부담하는 형태로, 일정대로 추진된다면 오는 12월 말 최종보고서가 나온다.

거래소는 특히 이번 용역 공고를 내며, 입찰자격을 2016년 이후 자본시장 인프라 관련 컨설팅 실적이 있는 컨설팅사로 제한했다. 또 해외 거래소·예탁결제원 등 대상 T+1 프로젝트를 추진한 관련자가 네트워크에 포함되어 있는지, 해외 거래소 등과 폭넓은 네트워크를 확보하고 있는지 등을 평가 항목에 넣었다. 선행국가의 실전 경험을 이식받겠다는 의도로 읽힌다.

현재는 보유 주식을 매각하면 2거래일 후 매각대금이 계좌에 입금된다. 거래소와 예탁원은 이 같은 대금 지급일을 하루로 줄이는 방안을 내년 하반기 시행을 목표로 추진 중이다.

특히 이번 용역의 핵심은 청산·결제 전 과정을 아우르는 ‘T+1 표준 운영모델’ 구축과 업권·시점·기능별로 즉시 활용가능한 ‘실무 업무표준안’을 마련하는 데에 있다.

구체적인 용역 과제로는 ▷북미·유럽·아시아 주요국의 추진 과정과 시행착오 조사 ▷자본효율성·글로벌 정합성·시장리스크 측면의 도입 효과 분석 ▷T+1 청산결제 표준 운영모델 설계 ▷업권별 업무표준안 마련 ▷전환 일정표 구축 ▷국내외 시장참여자 의견 수렴 ▷법령·규정 개정 수요 파악 ▷뉴욕증권거래소·나스닥 등이 추진 중인 블록체인 청산결제 리서치 및 국내 도입방향 제시 등이 포함됐다.

미국은 2024년 5월28일부터 대부분의 증권 거래에 대해 표준 결제주기를 T+2에서 T+1로 단축했다. 캐나다와 멕시코, 아르헨티나도 미국 시행일보다 하루 앞선 5월27일 선제적으로 시행했다. 유럽 주요국은 영국과 유럽연합 간 공조를 통해 내년 10월 시행을 목표로 전환을 추진 중이다. 아시아권에서는 홍콩이 내년 4분기 내 시행 방침을 발표한 바 있다.

이 대통령은 지난 3월 청와대에서 열린 자본시장 관련 간담회에서 “주식은 오늘 팔았는데 왜 돈은 모레 주느냐”며 제도 개편을 검토하라고 주문했다. 이후 시행 시기와 관련해서도 “내년 하반기라고 하는데 꼭 그래야 되는지 점검하라”고 지시했다.

금융위원회는 10월 구체적인 추진 로드맵을 내놓을 예정이다. 거래소 역시 금융위의 로드맵 발표에 앞서 이번 용역 등을 통해 구체적인 방향성을 탐색할 것으로 전망된다. 금융투자협회는 대형사와 중형사, 외사로 구성된 결제주기 단축 태스크포스(TF)를 구성한 상태다.

한 증권사 임원은 “인공지능(AI) 시대가 되면서 주식·채권·수익증권·펀드 같은 고유의 전통 자산이 디지털 자산화되고, 토크나이제이션을 통해 24시간 실시간 유동성을 갖게 된다”며 “토큰화가 본격화하면, 결제주기 단축이나 거래시간 연장 등은 의미 없는 논의가 될 수 있다”고 말했다.

실제 거래소도 이런 흐름을 염두에 두고 있다. 이번 컨설팅 과업 항목에 뉴욕증권거래소와 나스닥 등이 추진 중인 블록체인 청산결제에 대한 리서치와 국내 도입 방향 제시를 포함시켰다. T+1 전환 설계와 T+0 실시간 결제 연구를 한 용역 안에서 함께 다루겠다는 의미로 해석된다. 김지윤·문이림 기자