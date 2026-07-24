[헤럴드경제=양대근 기자] 이재명 대통령의 국정 지지율이 3주 연속 소폭 하락했다는 여론조사 결과가 나왔다.

24일 한국갤럽이 발표한 7월 4주차 조사에서 이 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가는 51%로 집계됐다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 38%, ‘의견 유보’는 11%였다.

이번 조사는 21∼23일 전국 만 18세 이상 1003명을 대상으로 이뤄졌다. 이 대통령의 국정 지지율은 7월 1주차 조사(54%) 이후 3주 연속 1%포인트(p)씩 내렸다.

4주차 조사에서 이 대통령에 대한 긍정 평가 이유로는 ‘외교’(17%)가 가장 많이 꼽혔다. ‘경제·민생’(15%), ‘전반적으로 잘한다’(9%), ‘소통’(8%) 등이 뒤를 이었다. 부정 평가 이유는 ‘부동산 정책’(22%), ‘경제·민생·고환율’(10%), ‘전반적으로 잘못한다’(7%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’(5%) 순이었다.

정당지지도는 더불어민주당이 44%, 국민의힘이 23%를 각각 기록했다. 직전 조사 대비 민주당은 4%p 올랐고, 국민의힘은 3%p 각각 내렸다. 조국혁신당·개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%, 무당층은 27%였다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 39.7%, 응답률은 10.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.