지난 23일 오전 서울 중구 서울역 대합실에서 시민들이 부동산정책 국민 대토론회를 지켜보고 있다. 이재명 대통령은 이날 주택 공급과 대출, 세제 등 부동산 정책 전반을 놓고 각계 전문가와 국민 의견을 직접 청취하는 공개 토론회를 주재했다. 임세준 기자
지난 23일 오전 서울 중구 서울역 대합실에서 시민들이 부동산정책 국민 대토론회를 지켜보고 있다. 이재명 대통령은 이날 주택 공급과 대출, 세제 등 부동산 정책 전반을 놓고 각계 전문가와 국민 의견을 직접 청취하는 공개 토론회를 주재했다. 임세준 기자

[헤럴드경제=양대근 기자] 이재명 대통령의 국정 지지율이 3주 연속 소폭 하락했다는 여론조사 과가 나왔다.

24일 한국갤럽이 발표한 7월 4주차 조사에서 이 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가는 51%로 집계됐다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 38%, ‘의견 유보’는 11%였다.

이번 조사는 21∼23일 전국 만 18세 이상 1003명을 대상으로 이뤄졌다. 이 대통령의 국정 지지율은 7월 1주차 조사(54%) 이후 3주 연속 1%포인트(p)씩 내렸다.

4주차 조사에서 이 대통령에 대한 긍정 평가 이유로는 ‘외교’(17%)가 가장 많이 꼽혔다. ‘경제·민생’(15%), ‘전반적으로 잘한다’(9%), ‘소통’(8%) 등이 뒤를 이었다. 부정 평가 이유는 ‘부동산 정책’(22%), ‘경제·민생·고환율’(10%), ‘전반적으로 잘못한다’(7%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’(5%) 순이었다.

정당지지도는 더불어민주당이 44%, 국민의힘이 23%를 각각 기록했다. 직전 조사 대비 민주당은 4%p 올랐고, 국민의힘은 3%p 각각 내렸다. 조국혁신당·개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%, 무당층은 27%였다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 39.7%, 응답률은 10.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.


bigroot@heraldcorp.com