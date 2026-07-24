최근 10년 폭염일수 2.2배·열대야일수 3배 증가 여름 평균기온 53년간 10년마다 0.28도씩 상승

[헤럴드경제=전새날 기자] 우리나라 폭염은 과거보다 최대 한 달가량 빨리 시작되고 열대야는 9월 초까지 이어지는 등 여름철 무더위 기간이 길어진 것으로 나타났다.

기상청은 24일 1973년부터 2025년까지 전국 66개 관측지점의 기온 자료를 분석한 ‘우리나라 폭염·열대야 발생 특성 변화’ 결과를 발표했다.

분석 결과 지난 53년간 우리나라 여름철(6~8월) 평균기온은 10년마다 0.28도씩 상승했다. 2025년 여름 평균기온은 25.7도로 2024년(25.6도)을 넘어 역대 최고를 기록했다.

가장 눈에 띄는 변화는 폭염과 열대야의 발생 시기다.

최근 10년(2016~2025년) 폭염 시작일은 전국 대부분 지역에서 과거 10년(1973~1982년)보다 10~30일 빨라졌다. 서울과 춘천, 청주 등 중부 내륙은 과거 7월 초·중순 시작되던 폭염이 최근에는 6월 상·하순으로 앞당겨져 최대 한 달 가까이 빨라졌다. 반면 종료 시점은 전국 대부분 지역에서 평균 10일 안팎으로 늦어졌다.

열대야도 비슷한 양상을 보였다. 시작일은 과거보다 5~15일 빨라진 반면 종료일은 10~20일 늦어졌다. 강릉은 열대야 시작일이 7월 17일에서 6월 21일로 26일 빨라졌고 종료일은 8월 12일에서 8월 28일로 16일 늦어져 발생 기간이 약 40일 늘어난 것으로 분석됐다. 남해안과 제주에서는 폭염이 끝난 뒤에도 열대야가 9월 상순까지 이어지는 지역이 많아졌다.

실제 지난해에는 강릉에서 6월 18일 첫 열대야가 나타났고 광주와 대전에서도 6월 중순 관측 이래 가장 이른 열대야가 발생했다. 서귀포에서는 지난해 10월 13일까지 열대야가 이어지며 관측 이래 가장 늦은 열대야를 기록했다.

기상청은 이 같은 변화가 최근 국민들이 체감하는 여름이 길어졌다는 인식과도 맞닿아 있다고 설명했다.

폭염·열대야 발생 빈도 나란히 증가

폭염과 열대야 발생 빈도 역시 크게 늘었다.

최근 10년 평균 폭염일수는 18.3일로 과거 10년(8.3일)의 약 2.2배였고, 열대야일수는 12.2일로 과거(4.1일)의 약 3배 수준이었다. 특히 역대 열대야일수 상위 10개 연도 가운데 7개가 최근 10년에 포함됐다. 2024년 열대야일수는 24.5일로 종전 최고였던 1994년(16.8일)보다 약 1.5배 많았다.

월별로는 폭염은 여전히 8월에 가장 많이 발생했지만 6월에도 증가세가 뚜렷해지며 초여름부터 무더위가 시작되는 경향이 확인됐다. 열대야는 7~8월 증가세가 두드러졌으며 2024년과 2025년에는 9월 열대야일수도 역대 1·2위를 기록했다.

기상청은 이러한 변화의 배경으로 기온 상승과 함께 북태평양고기압의 확장 시기가 빨라진 점을 꼽았다. 최근에는 6월부터 북태평양고기압이 우리나라 남쪽까지 확장하면서 고온다습한 공기가 일찍 유입돼 폭염 시작이 앞당겨졌다. 또 8월 하순까지 고기압의 영향이 이어지고 주변 해역의 해수면 온도까지 높아지면서 남해안과 제주를 중심으로 9월까지 열대야가 지속되는 환경이 형성됐다고 분석했다.

기상청은 폭염이 예년보다 일찍 시작되고 열대야가 늦게까지 이어지는 변화는 온열질환 위험을 높이고 냉방 수요 증가와 농축수산업 피해에도 영향을 줄 수 있다며 폭염 대응 정책 역시 변화한 고온 발생 시기에 맞춰 보완할 필요가 있다고 강조했다.

이미선 기상청장은 “기상청은 폭염중대경보를 신설하고 열대야주의보를 새롭게 도입하는 등 국민 체감형 방재기상서비스를 강화하고 있다”며 “앞으로도 과학적 분석정보를 바탕으로 국가 기후위기 적응과 대응 정책을 적극 지원하겠다”고 말했다.