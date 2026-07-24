[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국가스공사 강원지역본부는 24일 강원특별자치도 원주시내 취약계층 복지시설 지원을 위한 지정기탁 후원금 7700만원을 기부했다. 코가스서비스 얼라이언스도 지원에 함께 참여했다.

이번 후원금은 원주시와의 협력을 통해 장애인, 노인, 아동, 다문화가정 등 취약계층을 위한 복지시설 14곳에 지원된다.

한국가스공사 강원지역본부는 지역사회와의 상생을 바탕으로 취약계층 복지 증진과 나눔문화 확산을 위해 지속적인 사회공헌활동을 이어오고 있다.

한국가스공사 강원지역본부 김기범 부문장은 “관내 소외 없는 공정한 복지서비스 구현을 위한 지역 상생 프로젝트가 지속될 수 있도록 앞으로도 노력하겠다”고 말했다.

구자열 원주시장은 “어려운 시기에도 지역사회를 위한 따뜻한 나눔을 실천해 주신 한국가스공사 강원지역본부와 코가스서비스 얼라이언스에 깊이 감사드린다”며 “원주시도 도움이 필요한 시민들에게 복지서비스가 충실히 전달될 수 있도록 하겠다”라고 다짐했다.