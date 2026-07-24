하반기 경제·외환시장 전망 지역경제 활성화 등 논의

[헤럴드경제=유혜림 기자] BNK금융그룹이 국내외 경제환경 변화와 지역경제 활성화 방안을 논의하는 ‘BNK미래비전 포럼’을 개최했다고 24일 밝혔다.

BNK금융그룹은 지난 23일 부산은행 본점 스카이홀에서 계열사 경영진과 주요 부서장 등 약 100명이 참석한 가운데 ‘BNK미래비전 포럼’을 열고 해양금융 분야에서 그룹의 역할과 발전 방향을 모색했다.

1부 첫 번째 세션에서는 이영화 부산은행 이코노미스트가 ‘하반기 외환시장의 전망과 시사점’을 주제로 글로벌 경제환경 변화에 따른 환율과 유가 전망, 주요 시장 변수 등을 짚었다.

이어 백충기 부울경 경제연구팀 선임연구위원은 ‘지역경제 활성화를 위한 금융의 역할’을 주제로 발표를 진행했다. 이후 계열사 실무 담당자들이 참여한 패널토론에서는 지역 상생과 지속 가능한 성장 기반 마련을 위한 금융 지원 방안과 협력 방향을 논의했다.

이달 BNK금융은 BNK경영연구원 산하에 ‘부울경경제연구팀’을 신설해 지역 산업과 경제 동향 분석 기능을 강화한 바 있다.

2부에서는 김영춘 전 해양수산부 장관이 ‘해양금융시대와 금융의 역할’을 주제로 특별강연에 나섰다. 김 전 장관은 부산의 항만·해운·물류·조선 산업 경쟁력에 금융을 결합해 지역기업의 성장 기회를 확대하고, 기업과 자본, 인재가 선순환하는 해양산업 생태계를 조성해야 한다고 강조했다.

아울러 BNK금융그룹이 해양산업 특화 금융을 선도하며 지역경제를 뒷받침하는 ‘금융 방파제’ 역할을 해야 한다고 제언했다.

BNK금융그룹 관계자는 “국내외 경제환경 변화에 대한 이해를 넓히고 지역경제와 해양금융의 미래를 함께 고민하는 의미 있는 자리였다”며 “지역경제의 성장이 곧 BNK금융그룹의 지속 가능한 성장이라는 인식 아래 지역기업과의 상생을 강화하고 지역경제 활성화에 실질적으로 기여할 수 있는 금융 지원을 이어가겠다”고 말했다.