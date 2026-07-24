- ‘엔비디아-KAIST AI 공동연구소’ 설립 - 한국어, 국내산업 특화 에이전틱 AI 개발 - 5년간 매년 5천만 달러 AI컴퓨팅 지원 - 우수 한국연구자 엔비디아 연구직 채용

[헤럴드경제=구본혁 기자] 엔비디아가 KAIST에 5년간 3억 달러 규모의 최신 AI 컴퓨팅 인프라를 투입, 한국어와 국내 산업에 특화된 차세대 에이전틱 AI 개발에 뛰어든다.

KAIST는 글로벌 AI 컴퓨팅 기업 엔비디아와 김재철AI대학원에 ‘NVIDIA-KAIST AI 공동연구소’를 설립하고 차세대 인공지능 핵심기술 공동연구를 본격 착수한다고 24일 밝혔다.

배충식 KAIST 총장은 “이번 협력은 세계 최고 수준의 AI 연구역량과 최첨단 AI 인프라를 결합하는 전략적 파트너십의 출발점”이라며 ”대한민국을 대표하는 글로벌 AI 연구거점을 구축하고 차세대 AI 원천기술 확보와 세계적 AI 인재 양성에 앞장서겠다”고 밝혔다.

KAIST와 엔비디아는 한국어와 국내 산업에 특화된 에이전틱 AI 모델과 AI 에이전트 시스템을 공동 개발하고, 대한민국 AI 원천기술 확보와 글로벌 인재 양성, 산업 경쟁력 강화를 위한 장기적인 연구협력 체계를 구축할 계획이다.

에이전틱 AI는 목표를 달성하기 위해 필요한 업무를 스스로 계획하고 실행하는 인공지능이다. 여러 정보를 분석하고 필요한 도구를 선택하며, 단계별 작업을 수행하는 과정을 사람의 지속적인 개입없이도 처리할 수 있다.

김재철AI대학원 서울캠퍼스에 설립되는 NVIDIA-KAIST AI 공동연구소는 대한민국의 산업과 언어 환경에 특화된 에이전틱 AI(Agentic AI) 모델과 AI 에이전트 시스템을 개발하는 세계적 연구거점으로 운영된다.

공동연구소는 초기 5년간 총 3억 달러 규모로 매년 5천만 달러 상당의 엔비디아의 풀스택 AI 기술과 엔비디아 네모트론 오픈 모델, 국내 엔비디아 클라우드 파트너의 최신 AI 컴퓨팅 인프라가 제공된다.

매년 최소 10명의 KAIST 연구자를 지원하고, 지원 대상 연구자 각각에게 엔비디아 인턴십 기회를 제공한다. 또한 엔비디아는 우수한 한국 AI 연구자를 정규 연구직으로 채용할 계획이다. 이를 통해 한국의 우수 AI 인재들이 도전적인 연구를 수행하고 장기적인 연구 경력을 쌓으며, 학계와 산업계 간 글로벌 협력을 더욱 강화할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

공동연구소는 다음 달 KAIST 김재철AI대학원에 부임하는 엔비디아 김현우 박사가 연구소장을 맡을 예정이다. 김 교수는 공동연구소의 연구 방향을 설정하고, KAIST 연구진과 엔비디아 글로벌 연구조직 간 공동연구를 총괄한다.

엔비디아는 KAIST의 연구인재와 엔비디아 AI 모델, 컴퓨팅 인프라, 글로벌 연구 네트워크를 결합하면 한국어와 한국 산업에 특화된 AI 기술을 효과적으로 개발할 것으로 기대하고 있다.

빌 달리 엔비디아 수석과학자 겸 연구부문 수석부사장은 “한국은 세계적인 AI 연구자들과 세계에서 가장 발전된 기술 생태계 중 하나를 보유하고 있다”며 ”NVIDIA-KAIST 공동연구소는 한국의 산업과 언어, 미래를 위한 AI 모델과 에이전트 시스템 개발을 가속하고 차세대 AI 연구를 개척하는 기반이 될 것”이라고 말했다.

김현우 KAIST 김재철AI대학원 부임 예정 교수는 “한국이 세계적인 AI 과학자를 유치하고 장기적으로 정착시킬 수 있도록 엔비디아와 함께 도전적인 연구를 추진하고 글로벌 연구조직과 지속적인 협력 관계를 구축하겠다”고 말했다.

이어 “구체적인 연구 착수 시기와 운영계획은 양 기관의 최종 협의가 마무리되는 대로 발표할 예정”이라고 덧붙였다.