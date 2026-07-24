[헤럴드경제=최원혁 기자] 직장 동료 결혼식에 가족 4명이 참석해 축의금으로 10만원을 낸 사연이 알려지자 온라인에서 갑론을박이 벌어졌다.

최근 온라인 커뮤니티 ‘네이트판’에는 ‘가족 4명이 가서 축의금 10만원 낸 게 그렇게 큰 죄인가요?’라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “서울 강남의 한 웨딩홀에서 열린 직장 동료 결혼식에 아내와 유치원생 자녀 두 명까지 가족 모두가 참석했다”고 밝혔다.

평소 친하게 지내던 동료를 축하하기 위해 온 가족이 함께 결혼식장을 찾았고 축의금으로는 10만원을 전달했다고 한다.

A씨는 “최근 물가를 고려해도 성인 둘에 아이 둘이니 10만원 정도면 적당하다고 생각했다”며 “결혼식 내내 진심으로 축하했고 아이들도 오랜만에 뷔페를 맛있게 먹었다”고 했다.

하지만 며칠 뒤 그 동료와 점심을 먹던 중 예상치 못한 이야기를 들었다고.

동료는 “예식장 식대가 1인당 9만원이었다”며 “가족 4명이 와서 10만원을 냈다고 하길래 솔직히 당황했다. 우리가 그 정도 사이였나 싶었다”고 서운한 마음을 전했다.

이에 A씨는 “결혼식은 축하해주는 자리이지 장사하는 자리가 아니지 않느냐”며 “와준 것만으로도 고마워해야 하는 것 아니냐”고 맞섰다.

사연이 공개되자 대부분의 누리꾼들은 A씨의 행동이 적절하지 않았다는 반응을 보였다.

누리꾼들은 “10만원 낼 거면 혼자 참석했어야 한다”, “가족 4명이 참석했다면 최소 20만원은 냈어야 한다”, “직장 동료 결혼식에 온 가족을 데려가는 것부터 다소 이례적이다”, “축하하러 간 게 아니라 가족 외식하러 간 것처럼 보인다” 등의 반응을 보였다.

반면 일부 누리꾼들은 “축하하러 온 사람의 축의금을 식대와 비교하는 자체가 씁쓸하다”, “고가 웨딩홀을 선택한 것은 신랑·신부의 결정인데 하객에게 식대까지 부담시키는 분위기는 과하다”는 의견도 나왔다.