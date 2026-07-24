‘극지해역 운항선박 지정교육기관’으로 지정 극지 운항 자격·경험 갖춘 전문 교원 배치

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교가 해양수산부로부터 ‘극지해역 운항선박 지정교육기관’으로 지정받아 북극항로 시대를 대비한 극지 전문인력 양성의 새로운 기반을 마련했다.

신설된 교육과정은 극지해역 운항선박 기초교육과 극지해역 운항선박 직무교육으로 운영되며, 각각 4일(32시간) 과정으로 구성된다.

기초교육은 극지해역 운항선박에 승선하는 선장과 항해사를 대상으로 하며, 직무교육은 기초교육을 이수한 선장 및 1등항해사를 대상으로 보다 심화된 교육을 실시한다. 교육은 이론과 실습을 병행하여 극지해역 운항 시 필요한 전문지식과 실무능력을 체계적으로 습득할 수 있도록 편성됐다.

한국해양대는 이번 지정을 위해 해사대학을 중심으로 해사교육훈련센터 내에 빙해 선박조종 시나리오 구현이 가능한 Ice Navigation Simulator와 전용 강의시설을 확보했으며, 국제적인 극지 운항 교육 자격과 경험을 갖춘 전문 교원을 배치하는 등 교육 품질 확보를 위한 기반을 구축했다.

특히 실제 극지 운항환경을 반영한 시뮬레이션 교육을 통해 교육생들이 극한 환경에서의 항해 의사결정과 선박 운용능력을 효과적으로 습득할 수 있도록 운영할 계획이다.

김종수 한국해양대 해사대학 학장은 “북극항로 시대를 대비한 극지 전문인력 양성은 국가 해운산업 경쟁력 확보를 위한 중요한 과제”라며 “이번 지정교육기관 지정을 계기로 국제수준의 교육 인프라와 전문성을 바탕으로 극지해역 운항 전문교육을 선도하게됐다”고 밝혔다.