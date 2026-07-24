2022년 취항 이후 누적 1350편 운항 동계 스케줄부터 주 7회 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공은 회사의 첫 장거리 노선인 인천-시드니 노선이 누적 탑승객 40만명을 돌파했다고 24일 밝혔다.

티웨이항공은 지난 2022년 12월 인천-시드니 노선 첫 취항 이후 현재까지 총 1350편을 운항했다. 연평균 약 12만명의 승객을 수송하는 동안, 평균 탑승률은 90%에 육박했다.

티웨이항공은 이번 탑승객 40만 명 돌파는 2022년 코로나19 이후부터 인천-시드니 노선을 지속적으로 운항하며, 한국과 호주 양국의 비즈니스 및 관광 교류를 활성화하고 인적 및 물적 교류의 중추적 가교 역할을 해왔다는 점에서 의미가 깊다고 강조했다.

인천-시드니 노선은 화물 운송 사업에서도 안정적인 화물 공급망 확대를 바탕으로 성장하고 있다. 티웨이항공은 현재 A330 대형 기재의 벨리 카고(하부 화물칸)를 활용해 전자제품, 자동차 부품, 기계류 등 대형 화물을 항공화물 탑재 용기(ULD) 단위로 수송하고 있다. 이를 통해 인천-시드니 노선의 화물 물동량은 2023년 약 900톤에서 2025년 약 2700톤으로 약 3배 증가했다.

티웨이항공의 인천-시드니 노선은 현재 주 3회(월·수·금) 운항 중이며, 오는 10월부터 매일 1회로(주 7회) 증편 운항한다.

한편, 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 트리니티항공으로 상호명을 변경했으며, 트리니티항공으로의 운항 시작은 국내외 관계기관 승인이 완료된 후 진행될 예정이다.

티웨이항공 관계자는 “티웨이항공의 인천-시드니 노선은 취항 이래 고객분들의 성원과 사랑 덕분에 성공적으로 안착할 수 있었다”며 “앞으로도 안전 운항을 최우선으로 하여 더욱 편리한 하늘길 제공에 앞장서 나가겠다”고 말했다.