‘2026 로보텍스 세계대회’ 해외 첫 개최지로 인천 낙점 11월 송도컨벤시아에서 30개국 3000여 명 집결- 인천관광공사·로보텍스인터내셔널 등 3자 업무협약 체결

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천이 세계 최대 규모의 청소년 로봇 축제인 ‘2026 로보텍스(Robotex) 세계대회’ 개최지로 선정되면서 글로벌 로봇·AI 교육 중심도시로 도약하는 발판을 마련했다.

특히 로보텍스가 탄생한 에스토니아를 벗어나 해외에서 세계대회가 열리는 것은 이번이 처음이다.

인천관광공사는 지난 21일 로보텍스 인터내셔널과 인터내셔널로봇교육협회(ARCH)와 함께 대회의 성공적인 개최를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약에 따라 관광공사는 행사 운영에 필요한 행정·재정 지원과 국내외 홍보·마케팅을 담당하고 로보텍스 인터내셔널과 협회는 대회 기획과 운영을 맡아 국제 행사를 공동 추진하게 된다.

오는 11월 송도컨벤시아에서 열리는 이번 대회에는 전 세계 30개국에서 약 3000명의 청소년과 지도자, 관계자들이 참가할 예정이다.

참가자들은 로봇 경진대회와 AI·STEM(과학·기술·공학·수학) 기반 교육 프로그램, 국제 교류 행사 등에 참여하며 미래 기술 역량을 겨루고 협력의 장을 펼치게 된다.

이번 세계대회 유치는 단순한 국제행사 개최를 넘어, 해외 첫 개최지로 선정된 인천이 글로벌 로봇교육과 미래산업 중심도시로 자리매김하는 계기가 될 것으로 기대된다.

인천은 7월 열린 ‘2026 로보컵 인천’에 이어 10월 ‘2026 퍼스트 글로벌 챌린지’, 11월 ‘2026 로보텍스 세계대회’까지 세계적인 로봇 국제대회를 연달아 개최하며 국제 로봇 허브도시로서의 위상을 한층 강화하게 됐다.