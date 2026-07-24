정부 국정철학 설명·이 대통령 친서 전달

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 오는 28일 케이코 후지모리 페루 신임 대통령 취임식 참석 및 신정부 출범을 위해 특사단을 파견한다고 24일 청와대가 밝혔다.

한-페루 의원친선협회 회장인 민홍철 의원, 강민국 의원, 이기헌 의원으로 구성된 특사단은 페루측에 우리 정부의 국정 철학 및 대외정책을 설명하고, 페루 신정부와의 포괄적 전략 동반자 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 대통령 친서와 함께 전달할 계획이다.

또 특사단은 페루 카를로스 파레하 외교장관 주최 각국 대표단 초청 리셉션, 후지모리 신임 대통령 주최 취임 리셉션 등 취임식 관련 행사에 참석다. 이를 통해 남미 최대 방산 협력 파트너인 페루와의 국방·안보 분야 협력을 심화해 나가고자 하는 우리 정부의 의지도 전달한다.

특사단은 한-페루 자유무역협정(FTA)을 기반으로 발전해 온 양국 경제 협력을 심화하고, 핵심광물, 인프라 등 다양한 분야에서의 실질협력 확대에 대해서도 심도 있는 의견을 교환할 예정이다.