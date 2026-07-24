[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]부천시가 역곡 공공주택지구를 미래 첨단산업의 거점으로 육성하기 위해 우수기업 유치에 본격 나선다.

서울과 수도권 접근성이 뛰어난 입지를 앞세워 첨단기업을 집적시키고 양질의 일자리와 지역경제 활성화를 동시에 이끌겠다는 구상이다.

부천시는 오는 27일 ‘부천역곡 공공주택지구 도시지원시설용지 우수기업 추천대상자 선정 공모’를 공고하고 기업 모집 절차를 추진한다.

공모 대상은 지원1블록 내 4개 획지로, 총면적은 1만7071㎡다. 대상 부지는 지하철 7호선 까치울역에서 약 300m, 7호선과 서해선이 만나는 부천종합운동장역에서도 약 1㎞ 거리에 위치해 서울과 수도권 주요 지역으로 이동이 편리하다.

이 같은 교통 여건은 기업의 물류와 인력 확보 측면에서도 높은 경쟁력을 갖춘 입지로 평가받고 있다.

시는 사업 수행 역량과 재무 건전성, 투자계획의 실현 가능성, 지역사회 기여도 등을 종합적으로 심사해 오는 11월 우수기업 추천대상자를 선정할 계획이다.

선정된 기업은 사업시행자인 한국토지주택공사(LH)와 부천도시공사와 토지 매매계약을 체결하게 된다.

신청서는 오는 10월 19일부터 23일까지 부천시청을 방문해 접수해야 한다. 공모 관련 세부 내용은 부천시 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.