선박 건조 공정 디지털화 추진 전 공정 디지털로 연결되는 자율 제조 체계 목표

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 23일(현지시간) 글로벌 엔지니어링 기업인 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어(이하 지멘스)와 ‘차세대 마린 플랫폼’ 도입을 위한 본계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

미국 워싱턴 DC에서 진행된 이날 행사는 김형관 HD한국조선해양 대표와 토니 헤멀건 지멘스 대표 등 양사 경영진과 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

차세대 마린 플랫폼은 선박 건조 전 공정을 인공지능(AI)·디지털 기술 기반 3D 모델의 단일 데이터로 통합, 모든 단계에서 동일한 정보를 활용 가능토록 하는 것이 핵심이다. 이를 통해 조선소는 설계 변경이나 현재 공정 상황 등을 실시간으로 생산 현장 및 공급망에 전송, 일정 지연 및 품질 문제를 방지하기 위한 최적의 의사결정을 할 수 있게 된다.

HD한국조선해양은 이 과정에서 실제 조선소 현장과 동일한 가상 조선소를 구현, 실제 작업 공정과 설비 운영 과정을 시뮬레이션할 계획이다.

로봇과 자율 생산설비가 스스로 작업을 수행하는 미래 피지컬 AI 조선소를 구현하기 위해서는 학습 및 분석 역량이 필수적이다. HD한국조선해양은 차세대 마린 플랫폼을 더욱 고도화해 선박 건조 전 공정이 디지털 환경에서 연결되는 자율 제조 체계를 구축할 방침이다.

김형관 대표는 “AI는 단순히 생산성을 높이는 도구가 아닌 조선업의 운영방식 자체를 재정의하는 혁신 기술”이라며 “AI와 디지털 기술이 결합된 미래 스마트 조선소를 구축해 조선산업의 새로운 표준을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

토니 헤멀건 대표는 “지멘스의 산업용 AI 및 디지털 트윈 기술과 HD현대의 우수한 조선 운영 역량을 결집해 조선업의 혁신을 위한 표준 청사진을 구축할 계획”이라며 “이번 협력을 통해 선박 생산성과 품질, 작업 생산성을 극대화하는 동시에 글로벌 조선업 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것”이라고 덧붙였다.

한편, HD현대는 지난해 10월 정기선 회장 취임 이후 그룹 AI 기술 개발을 총괄하는 AI 전담 조직을 대표이사 직속으로 격상, AI 핵심 기술 확보에 박차를 가하고 있다. 초대 AIX 추진실 실장에는 HD한국조선해양 김형관 대표가 임명된 바 있다. HD한국조선해양은 AI 경쟁력 강화에 속도를 내기 위해 AIX 추진실 산하에 소프트웨어 정의 선박(SDV) 센터 등을 신설했다.