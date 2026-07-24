학기당 장학금 400만원 지원 36년 동안 누계 장학금 617원

[헤럴드경제=한영대 기자] 태광그룹 일주학술문화재단(이하 일주재단)은 23일 서울 종로구 흥국생명빌딩에서 ‘제34기 국내학사 장학증서 수여식’을 개최했다고 24일 밝혔다.

올해 선발된 국내학사 장학생 60명은 인문사회계열 18명, 자연공학계열 27명, 예체능계열 15명이다. 재단은 올해 다양한 분야의 인재를 폭넓게 육성하고자 예체능계열 선발 인원을 확대했다. 체육 분야에서는 기존 체육교육학 학생 외에 농구·태권도·유도 등 스포츠 유망주까지 선발 대상을 확대했다. 선발된 장학생들에게는 최대 5학기 동안 학기당 400만원의 생활비 장학금과 별도의 학업 보조금도 지원한다.

이날 행사에서는 멘토링 봉사활동을 성실히 수행한 우수 멘토 7명에 대한 표창도 진행됐다. 일주재단 국내학사 장학생들은 2012년부터 공동생활가정(그룹홈) 아동들을 대상으로 학습 멘토링을 진행해왔다. 2023년부터는 지역아동센터까지 지원 대상을 확대했다.

김민수 일주재단 이사장은 “재단은 단순히 장학금을 지원하는 데 그치지 않고, 장학생 한 사람 한 사람의 성장과 미래를 함께하는 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.

한편, 일주재단은 ‘자원이 없는 나라일수록 인재를 키워야 한다’는 설립자 고(故) 이임용 선대 회장의 철학에 따라 1991년부터 국내학사 장학생을 선발해왔다. 지금까지 국내외 학사 및 석·박사 장학 사업과 사회공헌 사업을 통해 총 1983명에게 617억원을 지원해왔다.