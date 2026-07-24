링크드인 특별대상·틱톡·뉴스룸 대상 수상 SNS 고객 경험 개편 성과…인스타 상호작용 528%↑

[헤럴드경제=김광우 기자] LG유플러스는 ‘소셜아이어워드 2026’에서 인스타그램 최고대상과 링크드인 특별대상을 포함한 4개 부문을 수상했다고 24일 밝혔다.

소셜아이어워드는 인터넷 전문가들이 SNS 미디어 플랫폼을 활용한 인터넷 브랜딩과 정보서비스, 디지털 콘텐츠의 우수 사례를 선정하는 국내 대표 온라인 서비스 시상식이다. 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주최하고 아이어워즈위원회가 주관한다.

LG유플러스는 이번 시상식에서 ▷인스타그램 최고대상 ▷링크드인 KIPFA 특별대상 ▷틱톡 정보서비스 분야 대상 ▷뉴스룸 커뮤니케이션 분야 대상을 수상했다. 지난해에 이어 2년 연속 4관왕을 달성한 가운데, 역대 최고 수준의 성과를 거뒀다.

LG유플러스는 2024년 혁신대상, 2025년 통합대상에 이어 올해 처음으로 최고대상을 받으며 수상 등급을 꾸준히 높였다. 단순한 정보 전달에서 벗어나 인스타그램은 고객 참여, 링크드인은 AX·기술 전문성, 틱톡은 젊은 이용자층과의 소통, 뉴스룸은 브랜드·기술 정보 제공에 각각 초점을 맞춘 채널별 전략이 성과로 이어졌다는 설명이다.

이번 수상은 지난해부터 추진해 온 브랜드 슬로건 ‘Simply. U+’를 기반으로 SNS 채널 전반을 고객 경험 중심으로 재편한 성과로 평가받았다. LG유플러스는 채널별 특성에 맞는 콘텐츠 전략을 수립하고 브랜드 메시지를 고객의 일상과 자연스럽게 연결하는 데 집중했다.

인스타그램은 브랜드 리뉴얼에 맞춰 매거진형 피드와 고객 참여형 콘텐츠를 강화하며 성과를 냈다. 콘텐츠 총 인터랙션은 전년 대비 528% 증가했으며, 브랜드 캠페인과 연계한 콘텐츠를 통해 고객 접점을 확대해 최고대상을 수상했다.

링크드인은 AX(AI 전환)와 기술 리더십 콘텐츠를 중심으로 채널을 개편했다. 뉴스레터형 콘텐츠 구조와 기술 전문 콘텐츠를 강화한 결과 평균 인터랙션이 전년 대비 331% 증가했으며 KIPFA 특별대상을 수상했다.

틱톡은 숏폼 콘텐츠와 크리에이터 협업을 확대하며 젊은 이용자층과의 접점을 넓혔다. 뉴스룸은 브랜드 스토리와 AI·기술 콘텐츠를 강화하고 사용자 경험을 개선해 브랜드 콘텐츠 허브 역할을 확대했다. 뉴스룸 방문자 수는 전년 대비 513%, 페이지뷰는 280% 증가했다.

김희진 LG유플러스 브랜드마케팅팀장은 “이번 수상은 고객이 공감하고 참여할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보인 결과”라며 “앞으로도 고객 관점의 브랜드 경험을 확대하고 다양한 디지털 채널에서 차별화된 소통을 이어가겠다”고 말했다.