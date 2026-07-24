서울 강서구, 7월 31일부터 8월 9일까지 우장산근린공원에서 ‘워터파크’ 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)가 본격적인 여름철 무더위를 해소하고 구민들에게 시원한 여가를 제공하기 위해 도심 속 피서지를 마련했다.

구는 멀리 떠나지 않고도 가까운 곳에서 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 오는 7월 31일부터 8월 9일까지 열흘간 우장산근린공원 축구장에서 ‘2026 우장산 썸머 워터파크’를 운영한다고 밝혔다.

이번 사업은 서울시체육회 공모사업 선정에 따라 강서구체육회와 협력해 추진된다. 구는 다채로운 즐길 거리와 철저한 안전 관리를 바탕으로 가족 모두가 안심하고 즐길 수 있는 휴식 공간을 제공할 계획이다.

‘우장산 워터파크’에는 물의 흐름에 몸을 맡기고 즐길 수 있는 ‘유수풀’과 풍선 미끄럼틀, 풍선 놀이틀(에어바운스) 등 다양한 물놀이 시설이 설치된다. 또 탈의실, 샤워실, 휴게 그늘막, 푸드트럭 등 편의시설도 함께 갖춰 방문객들의 편의를 높일 계획이다.

운영시간은 오전 10시~오후 1시와 오후 2시~5시로 나뉘어 하루 2회 운영되며, 회당 400명씩 하루 최대 800명이 이용할 수 있다.

특히 8월 1일과 7일, 8일에는 오후 6시부터 9시까지 야간 개장하여 열대야를 시원하게 날려줄 예정이다.

이용을 희망하는 주민은 오는 27일 오전 9시부터 강서구체육회 누리집에서 사전 예약을 신청하면 된다. 입장료는 성인과 아동 모두 동일하게 1인당 2000원이다.

아울러 8월 6일을 ‘함께드림 데이(DAY)’로 지정하고, 지역 내 취약계층 가정과 아동복지시설 보호아동을 ‘우장산 워터파크’에 무료로 초청해 모든 구민이 함께 즐기고 누릴 수 있는 포용적 복지를 실현할 예정이다.

구는 응급의료체계 운영, 안전요원 상시 배치, 주기적인 수질 관리 등을 통해 안전 관리를 강화하고 구민 모두가 안심하고 물놀이장을 이용할 수 있도록 지원할 계획이다.

진교훈 구청장은 “이번 물놀이장 개장을 통해 아이들에게는 즐거운 추억을, 부모님께는 도심 속에서 편안한 휴식과 여유를 선사하길 기대한다”며 “무엇보다 안전을 최우선으로 삼아 모든 이용객이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 시설 운영과 안전 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.