[헤럴드경제=정대한 기자] 신세계사이먼이 국내 디자이너 브랜드에 대한 고객 관심 증가와 외국인 관광객의 쇼핑 수요 확대에 맞춰 K-패션 브랜드 라인업 강화에 나선다고 24일 밝혔다.

신세계사이먼은 지난 23일 여주 프리미엄 아울렛에 ‘르셉템버(LE17SEPTEMBRE)’, 파주 프리미엄 아울렛에 ‘앤더슨벨(Andersson Bell)’을 열었다. 두 브랜드 모두 아웃렛 업계에선 첫 입점이다.

두 브랜드는 차별화된 디자인과 독창성으로 꾸준한 인기를 얻고 있다. 르셉템버는 구조적인 실루엣과 섬세한 디테일을 바탕으로 감각적인 스타일을 제안하는 국내 컨템포러리 브랜드다. 앤더슨벨은 한국적 감성과 다양한 문화적 요소를 재해석한 디자인이 특징이다.

신규 오픈을 기념한 이벤트도 선보인다. 르셉템버는 최대 60%, 앤더슨벨은 최대 50% 할인하며, 특가 상품도 선보인다.

신세계사이먼은 국내 디자이너 브랜드에 대한 수요 증가에 맞춰 K-패션 브랜드 라인업을 지속 확대해왔다. 여주에는 우영미, 렉토(RECTO), 잉크(EENK), 포터리(POTTERY) 등이 입점해 있다. 파주엔 레이브(RAIVE), 루에브르(LOEUVRE), 마뗑킴(Matin Kim) 등 인기 디자이너 브랜드를 선보였다.

신세계사이먼 관계자는 “최근 국내외 고객들의 K-패션에 대한 관심이 높아지면서 아웃렛에서도 개성 있는 디자이너 브랜드를 찾는 수요가 확대되고 있다”며 “앞으로도 경쟁력 있는 브랜드를 지속 선보여 고객들에게 더욱 차별화된 쇼핑 경험을 제공하겠다”라고 말했다.