6언더파 66타…10년 만의 우승 도전

[헤럴드경제=조용직 기자] LPGA투어 16년차 신지은이 ISPS한다 여자 스코틀랜드 오픈(총상금 200만 달러) 첫날 공동 1위에 올랐다.

신지은은 23일(현지시간) 영국 스코틀랜드 노스 에어셔의 던도널드 링크스(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 7개를 잡고 보기는 1개로 막아 6언더파 66타를 쳤다.

로런 코글린(미국)과 공동 선두에 오른 신지은은 10년 만의 우승에 도전에 청신호를 켰다. 그는 2011년 LPGA 투어에 데뷔해 2016년 텍사스 슛아웃 대회에서 우승했다.

10번 홀에서 출발한 신지은은 전반에만 4개의 버디를 잡았고, 후반에도 3개의 버디를 추가했지만 4번 홀(파3)에서 보기를 범해 아쉬웠다.

신지은은 LPGA투어와의 인터뷰에서 “지난주 스웨덴에서 연습을 했는데 링크스 스타일의 코스였다”며 “해안가에 있어서 바람도 많이 불었는데 덕분에 연습이 잘 된 것 같다”고 말했다.

2020년 메이저 대회 US여자오픈 우승자 김아림도 버디 7개와 보기 2개를 묶어 5언더파 67타를 쳐 공동 선두에 한 타 뒤진 단독 3위에 자리했다.

2024년 롯데 챔피언십과 2025년 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스에서도 우승한 김아림은 LPGA 투어 통산 4승에 도전한다.

이번 시즌 4승을 올린 세계랭킹 1위 넬리 코다(미국)는 버디 4개를 보기 4개로 맞바꿔 이븐파 72타, 공동 14위로 1라운드를 마쳤다.

세계랭킹 4위 김효주는 버디 4개를 잡았지만, 더블보기 2개, 보기 3개로 무너져 3오버파 75타, 공동 46위로 내려앉았다.