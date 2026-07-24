[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 국토교통부가 주관한 ‘2026년 지역수요맞춤지원사업’ 공모에 최종 선정됐다고 24일 밝혔다.

따라서 청송군은 이번 ‘일상이 흐르고 사람이 머무는, 신촌약수마을’사업 선정으로 총사업비 35억 원(국비 24억 5000만원, 지방비 10억 5000만 원)을 투입한다.

이를 통해 진보면 신촌리 일원의 약수와 꽃돌, 야송미술관 등 지역 자원을 연계한 체류형 관광 기반을 조성하는 한편 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 보행환경과 생활공간도 함께 개선한다.

신촌약수탕 일원은 약수와 백숙으로 전국적인 명성을 얻고 있지만 관광객 대부분이 짧은 시간만 머문 뒤 이동하는 경유형 관광 형태가 지속되면서 체류시간을 늘릴 수 있는 콘텐츠와 체험공간이 부족하다는 한계가 있었다.

또 마을을 통과하는 국도34호선은 차도와 보행로의 구분이 명확하지 않아 보행 안전이 취약하고 주민들이 이용할 수 있는 휴게공간도 부족해 정주환경 개선의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

이에 청송군은 ‘머무름이 시작되는 약수마루’와 ‘일상이 흐르는 꽃샘테마가로’ 사업을 통해 관광과 주민 생활이 조화를 이루는 공간을 만들어 나갈 계획이다.

먼저 ‘약수마루’에는 신촌의 역사와 지역 자원을 배우고 체험할 수 있는 공간이자 지역 특산품과 기념품을 전시·판매하는 ‘신촌 소담원’을 조성한다.

윤경희 청송군수는 “이번 사업을 통해 신촌이 가진 우수한 지역 자원을 더욱 경쟁력 있는 관광 콘텐츠로 발전시켜 관광객 체류시간을 늘리고 지역상권에 활력을 불어넣는 것은 물론 주민들의 생활환경 개선에도 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.