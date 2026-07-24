[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 23일 행정부지사실에서 2026년 2분기 도정 핵심 분야에서 우수한 성과를 창출한 6개 부서를 선정해 시상했다.

이번 2분기 우수부서는 기후환경정책과, 디지털메타버스과, 민생경제과, 산림정책과, 원자력산업과, 지역개발과 등 6개 부서다.

기후환경정책과는 ‘탄소네거티브 DAC 기술고도화 사업’과 ‘철강산업 CCU 메가프로젝트’공모에 선정돼 국비 총 1811억원을 확보해 경북 친환경산업 기반 조성에 크게 기여했다.

디지털메타버스과는 글로벌혁신 규제자유특구에 신규 지정되어 국비 230억원을 확보하고 ‘AX실증산단 구축사업’등 각종 공모에 선정돼 총 1315억 원의 국비를 확보하는 등 디지털 경쟁력 강화 기반을 마련했다.

민생경제과는 고유가 피해지원금 4115억원을 도민 192만여 명에게 신속히 지급하고 ‘디지털커머스 전문기관 구축사업’등 각종 공모로 국비 총 194억 원을 확보하는 등 지역경제 활성화에 기여했다.

산림정책과는 봄철 산불로 인한 인명·재산 피해와 100ha 이상 대형산불 발생을 막아 선제적 산림재난 대응 역량을 입증했으며 2026년 지자체 합동평가 산림청장 표창 우수상을 수상하는 성과를 거뒀다.

원자력산업과는 영덕 대형 원전 건설을 유치해 약 12조원 규모의 사업 추진 기반을 마련하고 2조원 이상의 지역경제 파급효과가 기대되는 등 경북 에너지산업 기반 확충에 크게 기여했다.

지역개발과는 ‘도시재생 인정사업’등 각종 공모에 선정돼 국비 총 722억 원을 확보하고 ‘렛츠런파크 영천’조기 개장 지원과 경북혁신도시 혁신기업 공유오피스 유치를 통해 지역 활력 제고에 앞장섰다.

황명석 경북도 행정부지사는 “수상 부서들의 창의적인 정책과 적극행정이 도정 혁신의 든든한 원동력이 될 것”이라며 “앞으로도 미래 전략산업 육성과 민생경제 회복 등 핵심 정책을 차질 없이 추진해 도민이 체감하는 성과를 만들겠다“고 말했다.