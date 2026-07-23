기준금리·한계대출금리 각각 2.40％, 2.65％ ECB “중동 분쟁 이전보다 훨씬 높은 수준” “2차 파급효과 주시”

[헤럴드경제=김영철 기자] 유럽중앙은행(ECB)이 23일(현지시간) 3대 정책금리를 동결했다.

ECB는 이날 독일 프랑크푸르트에서 통화 정책회의를 열어 예금금리를 연 2.25％, 기준금리(주요재융자금리)와 한계대출금리를 각각 2.40％, 2.65％로 동결한다고 밝혔다.

ECB 통화정책 기준인 예금금리와 한국 기준금리(2.75％)의 격차는 0.50％ 포인트(p), 미국(3.50∼3.75％)과는 1.25∼1.50％P로 유지됐다.

앞서 ECB는 이란전쟁으로 인플레이션 우려가 커짐에 따라 지난달 회의에서 정책금리를 0.25％P씩 인상한 바 있다. ECB 금리 인상은 2023년 9월 이후 2년 9개월 만이었다.

유로존(유로화 사용 21개국) 소비자물가 상승률은 전쟁 이전인 지난 1월 전년 대비 1.7％에서 지난 5월 3.2％까지 뛰었다. 이후 국제유가가 안정되면서 지난달 2.8％로 떨어졌으나 ECB 목표치 2.0％보다는 여전히 높다.

ECB의 향후 금리 경로는 국제유가 추이에 달렸다는 분석이 지배적이다. 최근 미국과 이란의 무력 충돌 격화로 유가가 다시 오르자 많게는 세 차례 더 금리를 인상할 것이라는 관측이 나온다.

ECB는 “에너지 가격 전망은 6월 기본 시나리오와 비슷하고 중동 분쟁 이전보다 훨씬 높은 수준”이라며 “이번 충격의 강도와 지속 기간, 2차 파급 효과를 주시하고 있다”고 말했다.