[헤럴드경제=차민주 기자] 앤트로픽의 최고 성능 인공지능(AI) 모델 ‘클로드 페이블 5’의 무료 프로모션이 공식 종료됐다. 별도 이용료 없이 페이블5를 이용하려면 최고가 200달러(약 30만원)에 달하는 상위 요금제에 가입해야만 한다.

당초 앤트로픽은 프로모션 종료일을 이달 초로 예고했으나, 경쟁사 오픈AI가 최신 모델 ‘GPT-5.6’을 출시한 후로 종료 시점을 두 차례 연장했다. 업계에서는 고성능 AI 모델을 둘러싼 이용자 확보 경쟁이 치열해지자 앤트로픽이 무료 이용 기간을 늘려 대응한 것으로 해석한다.

앤트로픽의 AI모델 ‘클로드’는 지난달 국내 챗봇 시장에서 역대 최고 점유율을 기록하는등 폭발적인 성장세를 기록 중이다. 무료 프로모션을 통해 고성능을 경험한 이용자들은, 비슷한 성능을 이용하기 위해 순식간에 30만원대 가격 부담을 지게 됐다.

23일 정보기술(IT) 업계에 따르면 앤트로픽은 지난 20일부터 클로드 페이블 5를 개인용 ‘맥스’와 기업용 ‘팀 프리미엄’ 등 상위 요금제에 정식 편입했다. 맥스 요금제는 ▷맥스 5배 상품 월 100달러 ▷맥스 20배 상품 월 200달러로 구성됐다.

맥스와 팀 프리미엄 요금제를 구독하는 이용자는 별도의 사용 크레딧을 구매하지 않고도 페이블 5를 이용할 수 있다. 다만 페이블 5를 사용할 수 있는 양은 각 요금제에 제공되는 전체 주간 사용 한도의 최대 50%로 제한된다.

상대적으로 저렴한 개인용 ‘프로’ 요금제와 ‘팀 스탠다드’ 요금제 이용자는 사용량에 따라 별도의 크레딧을 구매해야 한다. 부담해야 하는 API(응용 프로그래밍 인터페이스) 요율은 구체적으로 100달러 크레딧 소진 이후 100만 토큰당 입력 10달러, 출력 50달러다.

앤트로픽의 페이블 5 무료 프로모션이 지속해서 연장된 가운데, 공식 종료를 선언됐단 점에서 업계의 이목이 쏠린다.

앞서 앤트로픽은 페이블 5에 대한 미국 정부의 수출 통제가 해제되자, 지난 1일 해당 모델을 재공개하고 무료 프로모션에 나섰다. 프로와 팀 스탠다드 요금제를 이용하는 가입자도 전체 주간 사용 한도의 최대 50%까지 페이블 5를 추가 비용 없이 사용하도록 지원하는 식이다.

당초 앤트로픽은 프로모션 종료일을 지난 7일로 지정했으나, 지난 9일 오픈AI가 새 AI 모델 GPT-5.6을 출시하자 종료일을 19일까지 연기했다. 앤트로픽이 GPT-5.6 출시를 견제해 이용자 이탈을 막으려는 의도로 프로모션 기간을 늘린 것으로 해석된다. 앤트로픽이 잇달아 프로모션 기간을 늘리면서 개발자 사이에서 이를 ‘페이블 타임’이라 부르는 등 업계의 이목이 쏠렸다.

그러나 앤트로픽은 지난 20일을 기점으로 프로모션을 공식 종료했다. 기존 프로·팀 스탠다드 가입자의 무료 이용이 종료되고, 상위 요금제 중심의 정식 과금 체계가 적용된 것이다.

업계는 생성형 AI 시장 경쟁의 무게 중심이 ‘이용 한도’로 넘어간 것으로 해석한다. 막대한 연산 비용이 드는 최상위 모델의 이용 문턱을 당장 낮추기 어려운 만큼, 사용량 기반 과금 체제를 선보이는 전략을 강화할 것이란 관측이다.

업계 관계자는 “최상위 모델은 이용자가 몰릴수록 추론 비용 부담도 빠르게 커진다”며 “이제는 모델 자체의 성능뿐 아니라 월 구독료 안에서 제공하는 사용량과 한도 정책이 서비스 경쟁력을 결정하는 중요한 기준이 되고 있다”이라고 말했다.