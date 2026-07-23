써클 USDC 활용한 스테이블코인 인프라 도입 해외 결제·송금 및 실시간 정산 등 준비 원화 기반 디지털 자산·토큰화 금융 서비스 검토

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스와 토스뱅크는 세계 2위 스테이블코인 ‘USDC’ 발행사인 써클 인터넷 그룹과 블록체인 기반 결제 인프라 및 스테이블코인 기술 분야의 협력 가능성을 검토하기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약을 통해 각 사는 스테이블코인과 블록체인 기술을 활용한 결제 및 정산 인프라 분야에서의 협력 가능성을 공동으로 살펴본다. 관련 규제 체계에 부합하는 범위에서 써클의 인프라와 토스 및 토스뱅크 생태계 간 연계 방안을 살펴보고, 블록체인 기반 결제 및 정산 인프라의 다양한 활용 가능성도 함께 모색할 계획이다.

토스는 슈퍼앱 기반 금융 서비스 운영 경험을 바탕으로 블록체인 기술을 활용한 디지털 결제 경험을 고도화하기 위한 협력 방안을 검토한다. 디지털 지갑, 결제·정산 인프라 등 다양한 분야에서 활용 가능성을 함께 살펴볼 예정이다. 또한 생체인증 기반 결제 경험과 USDC 기반 금융 수단 활용 방안, 온체인 기반 프로그래머블 결제 등 블록체인 네트워크 연계 가능성도 함께 검토한다.

토스뱅크는 인터넷전문은행 운영 경험을 바탕으로 스테이블코인과 블록체인 기술을 활용한 해외 결제 및 정산 인프라 분야의 협력 방안을 검토한다. 또한 스테이블코인 인프라와 기존 법정화폐 결제망 간 연계 가능성을 살펴보고, 은행 계좌 기반 정산 운영 역량을 바탕으로 글로벌 결제 및 정산 구조의 속도와 효율성을 높일 수 있는 방안도 함께 모색할 예정이다.

아울러 각 사는 관련 규제 체계에 따라 원화 기반 디지털 자산 및 토큰화 금융 서비스 분야의 협력 가능성도 검토한다. 또한 규제 준수, 리스크 관리, 보안 및 자금세탁방지(AML) 등 안전한 서비스 제공에 필요한 분야에서도 협력을 이어갈 계획이다.

김규하 토스 최고사업책임자는 “사용자에게 더욱 자연스럽고 편리한 결제 경험을 제공하기 위해 다양한 기술 협력 가능성을 검토하고 있다”며 “빠르게 변화하는 결제 환경에 맞춰 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

박진현 토스뱅크 최고전략책임자는 “스테이블코인 기반 결제, 정산 인프라가 실제 금융 서비스로 확장되기 위해서는 기술뿐 아니라 규제 준수, 리스크 관리, 고객 보호 체계가 함께 마련돼야 한다”며 “인터넷전문은행으로서 안전하고 신뢰할 수 있는 새로운 기술 기반 서비스 가능성을 지속 검토해 나갈 계획”이라고 말했다.

단테 디스파르데 써클 최고전략정책책임자는 “토스와 토스뱅크와 함께 스테이블코인 기술과 블록체인 기반 결제 인프라의 다양한 활용 가능성을 모색하게 되어 기쁘다”며 “이번 협력은 혁신과 규제 준수를 함께 추구하는 디지털 금융 서비스 발전을 위한 공동의 의지를 보여주는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 지난 4월 한국을 방문한 알레어 서클 CEO는 원화 스테이블코인을 직접 발행할 것이냐는 국내 언론의 질문에 “서클이 직접 원화 스테이블코인을 발행하는 것은 고려하고 있지 않다”면서 “원화 스테이블코인 관련 법률은 ‘컨소시엄’ 주도 형태가 될 것이라고 들었다. 이 과정에서 스테이블코인을 발행하려는 한국 기업들과 협력하는 쪽으로 방법을 찾겠다”고 설명한 바 있다.