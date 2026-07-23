마르카 “이미 몇주 전 합의” 보도 이강인 월드컵 후 국내 개인훈련

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘슛돌이’ 이강인(25·파리 생제르맹)의 스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드 입단 발표가 임박했다.

스페인 매체 마르카는 23일(이하 한국시간) “이강인이 아틀레티코 마드리드와 5년 계약을 체결한다”면서 “공식 발표는 목요일(23일)에 있을 예정”이라고 보도했다.

2026 북중미 월드컵 뒤 FC서울 훈련장인 경기도 구리 GS챔피언스파크에서 거의 매일 오전 개인 훈련을 해온 이강인은 22일엔 이곳에 모습을 드러내지 않았다.

마르카에 따르면 아틀레티코 마드리드와 파리 생제르맹(PSG)은 이미 몇 주 전에 이적에 합의했다. 아틀레티코 마드리드가 PSG에 줘야 하는 이적료는 3500만 유로이며 옵션으로 500만 유로가 더해질 수 있다. 한국 돈으로 총 671억원의 거액이다.

이강인과 아틀레티코 마드리드의 계약 기간은 2031년까지 5년이라고 마르카는 전했다.

서명이 늦어진 건 이강인과 PSG의 계약 해지 절차 때문으로 전해진다. 애초 아틀레티코 마드리드는 이강인이 월드컵 휴식기 뒤 곧바로 산라파엘 훈련장으로 오기를 바랐다.

아틀레티코 마드리드는 이강인 입단을 최대한 앞당기려고 구단 주치의를 지난주 한국으로 파견해 메디컬 테스트를 진행하기도 했다.

마르카는 “이강인이 이번 주 안에 디에고 시메오네 감독의 지휘 아래 팀 훈련에 합류할 수 있다”면서 “29일 헤타페와의 무관중 친선경기나 내달 1일 스웨덴 스톡홀름에서 열리는 맨체스터 유나이티드와의 친선경기에서 데뷔전을 치르게 될 것”이라고 전망했다.

내달 9일에는 서울월드컵경기장에서 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티가 ‘쿠팡플레이 시리즈’ 친선경기를 갖는다. 이강인이 새 구단 입단을 국내 팬들에게 신고하는 무대가 될 전망이다.

스페인에서 유소년 시절의 대부분을 보낸 이강인은 발렌시아, 마요르카(이상 스페인)에서 뛰다 2022년 PSG에 입단, 3년 동안 프랑스 리그1을 누볐다. 이번 이적으로 3년 만에 라리가로 돌아오게 된다.