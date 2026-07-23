[헤럴드경제=조용직 기자] 골프웨어 브랜드 보스골프를 전개하는 ㈜아이엠탐(회장 신재호)에서 보스골프가 2026년 F/W 컬렉션을 공개한다고 23일 밝혔다.

F/W 시즌의 시작을 알리는 컬렉션은 ‘젯셋 럭스(Jet-set Luxe)’ 테마로 선보인다. 보스골프의 시그니처 모노그램 저지 자카드를 적용한 베스트를 중심으로 한 이지 테일러링 셋업 아이템으로 구성된다. 계절이 바뀌는 시기 필드는 물론 일상에서도 자연스럽게 어우러지는 간절기룩을 완성한다.

이어지는 본격적인 가을 시즌에는 ‘비욘드 더 코스(Beyond the Course)’와 ‘타임리스 카멜(Timeless Camel)’ 컬렉션을 내놓는다. 비욘드 더 코스 컬렉션은 필드와 도심의 경계를 허무는 럭셔리 캐주얼 스타일을 선보이며, 브랜드의 시그니처 로고 패턴과 모던한 스트라이프 디자인을 적용한 방풍 재킷과 자카드 스웨터 등으로 기능성과 디자인을 다 갖췄다. 타임리스 카멜 컬렉션은 방수·방풍 기능을 갖춘 아우터와 초경량 하이브리드 스웨터, 베스트 등 계절 변화에 대응하는 다양한 아이템으로 구성됐다.

겨울 시즌은 ‘캄 엘레강스(Calm Elegance)’와 ‘페더 윈터(Feather Winter)’ 두 가지 테마로 구성된다. 캄 엘레강스 컬렉션은 보온성과 활용성을 극대화한 3-WAY, 2-IN-1 스윙 다운 재킷을 중심으로 변화하는 겨울 기후에 유연하게 대응하는 고급스러운 레이어링을 제안한다. 이어지는 페더 윈터 컬렉션은 경량 다운 아우터와 니트 아우터, 패딩 팬츠 등 기능성과 스타일을 겸비한 다양한 아이템으로 구성해 겨울 필드에서도 자유로운 스윙과 쾌적한 착용감을 선사한다.