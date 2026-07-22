[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘에스파’ 멤버 닝닝이 가족을 향한 악성 게시물을 단 악플러들을 공개적으로 언급하며 법적 대응을 시사했다.

22일 닝닝은 자신의 웨이보를 통해 두 개의 SNS 계정을 공개적으로 언급하고 “고소당할 준비나 해라”라고 적었다.

이어 닝닝은 “이들은 오랫동안 나의 팬들과 가족을 공격해 왔다”며 “나는 이들을 전혀 모르는 사람이고, 너희도 아직 어린 나이라는 것을 알고 있다. 온라인상에서는 건강한 방식으로 활동했으면 좋겠다”고 당부했다.

그러면서 “앞으로도 같은 일이 반복된다면 법적 조치를 취하겠다”고 경고했다.

닝닝이 데뷔 이후 악성 게시물 작성자를 직접 지목하며 공개적으로 경고한 것은 이번이 처음이다.

닝닝이 언급한 두 계정은 웨이보 운영 정책 위반으로 영구 정지됐으며 해당 계정 운영자는 다른 경로를 통해 사과문을 올린 것으로 전해졌다.

한편 에스파는 오는 24일 일본 첫 미니앨범 ‘키스 앤 텔(KISS N TELL)’을 발매한다.