[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰청이 22일 프로게이머 ‘페이커(Faker)’ 이상혁 씨를 사이버도박 예방 홍보대사로 임명하고 명예경찰로 위촉했다. 이씨에게는 사이버수사 경력 채용 경찰관에게 부여되는 경장 계급이 주어졌다.

이날 서울 서대문구 경찰청에서 열린 위촉식에서 이씨는 “명예경찰과 홍보대사로 위촉돼 영광스럽게 생각하고 그만큼 큰 책임감을 느낀다”며 “청소년들에게 사이버도박 위험성과 자진신고 제도를 널리 알리는 등 홍보대사 활동에 적극적으로 참여하겠다”고 했다.

이씨는 친필 서명한 자신의 유니폼도 경찰청에 전달했다. 이씨의 서명 유니폼은 도박 중독 치유 프로그램에 성실한 청소년들에게 수여될 예정이다.

경찰은 이씨가 오랜 선수 생활을 통해 자기관리와 절제의 가치를 꾸준히 실천해 많은 청소년에게 귀감이 되고 있다며 위촉 배경을 설명했다. 이씨는 다음 달까지 운영하는 ‘청소년 사이버도박 자진신고제’ 홍보 활동에도 참여할 예정이다.

경찰이 지난 5월 18일부터 청소년 사이버도박 자진신고제를 시행한 결과 지난 16일 기준 총 806건이 접수된 것으로 파악됐다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “청소년 사이버도박은 문제가 깊어지기 전에 발견해 신속히 상담과 치료를 시작해야 한다”며 “페이커 선수의 선한 영향력이 도움이 필요한 청소년들에게 주저 없이 신고할 수 있는 용기를 심어 주길 기대한다”고 했다.