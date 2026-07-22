14일부터 21일까지 9억3039만달러 유입 클래리티법 기대와 저가 매수 인식 맞물려

[헤럴드경제=경예은 기자] 미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)에 6거래일 연속 자금이 들어오면서 얼어붙었던 투자심리 회복 여부에 관심이 쏠린다. 미국 디지털자산 시장구조 법안인 클래리티법(CLARITY Act)의 처리 기대와 비트코인 가격이 저점에 가까워졌다는 인식이 자금 유입을 이끌었다는 분석이 나온다.

22일 디지털자산 데이터 플랫폼 소소밸류에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF는 지난 14일(현지시간)부터 21일까지 6거래일 연속 순유입을 기록했다. 일별 순유입액은 14일 1억8108만달러, 15일 1억780만달러, 16일 7915만달러, 17일 1억3230만달러, 20일 2억2692만달러, 21일 2억314만달러로 집계됐다. 이 기간 누적 순유입액은 9억3039만달러에 달했다.

최근 두 달간 이어진 자금 이탈 흐름이 반전됐다는 점에 시장이 주목하고 있다. 미국 현물 비트코인 ETF는 지난 5월과 6월 각각 24억3000만달러와 45억1000만달러의 월간 순유출을 기록했다. 이달 들어서도 자금 흐름이 뚜렷한 방향성을 보이지 않았지만 14일부터 순유입이 이어지면서 기관투자자 수요가 회복되고 있다는 분석도 제기된다.

비트코인 가격도 상승세를 보였다. 코인마켓캡에 의하면 비트코인은 22일 오전 11시18분 기준 24시간 전보다 1.94% 오른 6만6436달러에 거래됐다. 최근 6만달러대 초반까지 밀렸던 가격이 다시 6만6000달러선을 회복한 것이다.

시장에서는 미국의 고용 둔화가 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 우려를 낮추면서 위험자산 투자심리 개선에 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 미국의 6월 비농업 부문 고용은 전월보다 5만7000명 늘어 시장 전망치를 크게 밑돌았다. 4월과 5월 고용 증가 폭도 합산 7만4000명 하향 조정되면서 노동시장 냉각 신호가 짙어졌다.

이에 따라 연준이 이달 예정된 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 동결할 것이라는 전망이 우세해지면서 금리 인상에 민감한 비트코인과 기술주 등 위험자산에는 우호적인 환경이 조성됐다. CME 페드워치툴에 따르면 시장에서는 오는 29일 FOMC에서 금리를 동결할 가능성을 73.8%로 반영하고 있다.

ETF 자금 유입의 직접적인 배경으로는 클래리티법 처리 가능성이 꼽힌다. 최근 법안의 주요 쟁점 가운데 하나였던 도널드 트럼프 미국 대통령 관련 윤리조항에서 진전이 있었다는 소식이 전해지면서 입법 기대가 되살아났다는 것이다.

앞서 엘리너 테렛 크립토 인 아메리카 진행자는 21일(현지시간) 엑스(구 트위터)를 통해 “백악관이 클래리티법의 윤리조항에 합의하고 이날 오후 일부 공화당 상원의원들에게 해당 내용을 전달했다”고 했다.

홍성욱 NH투자증권 연구원은 “시장이 클래리티법 통과 가능성이 있다고 판단하면서 자금이 유입된 것으로 보인다”며 “가장 중요한 쟁점인 트럼프 대통령 관련 윤리 조항에 진전이 있다는 소식이 나온 데다 비트코인 가격이 많이 하락했다는 인식도 매수세에 영향을 미친 것으로 판단된다”고 말했다.

홍 연구원은 “FOMC 결과가 예상보다 비둘기파적으로 나온다면 비트코인 자금 유입에 당연히 영향을 줄 수 있다”면서도 “현재로서는 클래리티법이 앞으로 2∼3주 안에 결판날 가능성이 있는 만큼 정책 이슈를 가장 중요하게 지켜봐야 한다”고 설명했다.

한편 비트코인 ETF가 장기적으로 금 ETF와 유사한 가격 흐름을 보일 수 있다는 분석도 있다. 비트코인과 금 모두 자체적으로 현금흐름을 창출하지 않는 가치저장 수단인 만큼 기업 실적이나 채권 이자보다 투자심리에 따라 가격 변동성이 커질 수 있다는 설명이다.

에릭 발추나스 블룸버그 ETF 분석가는 지난 17일 엑스를 통해 “금 ETF와 비트코인 ETF는 모두 수익을 창출하지 않는 가치저장 수단을 기초자산으로 삼는다”며 “주식의 기업 실적이나 채권의 이자, 정부의 지원과 같은 요소가 없기 때문에 투자심리가 성과를 좌우한다”고 말했다.

대표적인 금 ETF인 SPDR 골드셰어즈(GLD)는 출시 이후 한때 세계 최대 ETF에 올랐지만 장기간 부진에 빠져 이전 수준을 회복하는 데 8년이 걸렸다. 에릭은 “비트코인 ETF 역시 급격한 상승과 하락, 투자자의 인내심을 시험하는 긴 회복 과정을 반복할 수 있다”고 내다봤다.