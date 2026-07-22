전기차 충전·송전 쌍방 활용 서비스 ‘AllDayEnergy 내맘적금’ 이벤트도

현대자동차그룹은 글로벌 V2X (Vehicle-to-Everything, 전기차 배터리 전력의 양방향 활용 및 연계) 통합 서비스 ‘AllDayEnergy(올데이에너지)’를 론칭하고, 이와 연계해 하나은행과 손잡고 ‘AllDayEnergy 내맘적금’을 내놓는다고 22일 밝혔다. V2X는 전기차 배터리와 전력망을 양방향으로 연결해 충전비 절감과 추가 수익을 확보할 수 있는 기술이다. V2X를 활용하면 전기 이용금액이 낮은 시간대에 전기차를 충전하고, 이후 필요할 때 전력을 전기차에서 쓰거나 외부에 보내는 식으로 에너지 비용을 줄일 수 있다.

현대차그룹은 그동안 세계 여러 지역에서 다양한 V2X 서비스를 개별 운영해 왔다. 국내에서는 전기차를 전력망과 연결해 전력을 저장하거나 반대로 공급하는 ‘V2G(Vehicle-to-Grid)’ 서비스를 제주도에서 시범 운영 중이며, 미국에서는 대형 산불과 같은 자연재해 상황 시 전기차의 전력을 가정의 비상 전력으로 활용할 수 있도록 돕는 ‘V2H(Vehicle-to-Home)’ 서비스를 제공해 왔다. 아울러 네덜란드에서는 V2G 서비스와 더불어 전기 요금 변화에 맞춰 전기차의 충전 속도를 지능적으로 제어하는 ‘V1G(Smart Charging)’ 서비스를 선보인 바 있다.

현대차그룹은 영국을 시작으로 주요 국가에 순차적으로 AllDayEnergy 서비스를 현대차그룹 브랜드의 차량앱을 통해 선보일 예정이다.

한편, 현대차그룹은 신뢰할 수 있는 V2X 서비스 이미지를 구축하고자 국내에서 하나은행과 제휴해 ‘AllDayEnergy 내맘적금’ 가입 이벤트를 선보인다. 적금 신규 가입자 5000명을 대상으로 연 최고 4.5%의 금리를 제공한다. 가입금액은 월 50만원 이하, 계약기간은 6개월이다.

현대차그룹 관계자는 “‘AllDayEnergy’라는 하나의 이름 아래 V2X 서비스를 운영함으로써 고객들에게 일관되고 신뢰할 수 있는 에너지 서비스 이용 경험을 제공하고자 한다”라며 “‘AllDayEnergy 내맘적금’은 금융과 에너지 서비스가 처음 협업한 사례로 적금이라는 친숙한 금융상품과 우대 혜택이 V2X 서비스에서도 제공될 것이라는 점을 알리는 동시에 V2X 대중화를 적극 추진하겠다”라고 말했다. 서재근 기자