대형 전기 플래그십 세단…7294만원부터 SUV 수준 지상고·실내공간 제공 휴긴코어 탑재·OTA로 성능 지속 상향 “27년 3000대 판매…프리미엄 EV 1등 목표”

[헤럴드경제=권제인 기자] 볼보자동차코리아가 대형 전기 플래그십 세단 ‘볼보 ES90’를 글로벌 주요 시장 대비 5000만원 저렴한 가격에 선보인다. 차급의 경계를 허문 가격 경쟁력을 앞세워 국내 프리미엄 전기차 시장의 문턱을 낮춘다는 전략이다.

이윤모 볼보코리아 대표는 22일 서울 그랜드 하얏트 서울에서 열린 ES90 론칭 이벤트에서 “전략적인 가격과 최고의 상품성을 바탕으로 ES90을 올해 1000대 이상 판매하고자 한다”며 “내년에는 3000대 이상 판매해 해당 세그먼트에서 가장 많이 팔리는 모델로 자리할 것”이라고 말했다.

이어 “볼보는 내년부터 전기차만 1만대 이상 판매하고자 한다”며 “프리미엄 전기차 시장에서 ‘넘버 원’이 되겠다”고 강조했다.

ES90은 세단의 우아함과 패스트백의 유연성, 스포츠유틸리티차량(SUV)의 넓은 실내 공간과 높은 지상고를 결합했다. SPA2 아키텍처를 기반으로 제작돼 강력한 컴퓨팅 성능과 인상적인 주행 거리, 고속 충전과 고효율을 위한 800V 기술을 갖췄다.

가장 큰 특징은 파격적인 가격이다. 국내 판매가는 7294만원부터 시작해 글로벌 주요 시장 대비 약 5000만원 적고, 국내 판매 중인 S90 T8(PHEV) 모델과 비교해도 최대 1800만원가량 낮다. 구체적으로 ▷싱글 모터 익스텐디드 레인지 플러스 7294만원 ▷싱글 모터 익스텐디드 레인지 울트라 8055만원 ▷트윈 모터 플러스 7960만원 ▷트윈 모터 울트라 8741만원 ▷트윈 모터 퍼포먼스 울트라 9541만원이다.

세단의 편안함·SUV 실용성 결합…스칸디나비아 인테리어 적용

ES90은 세단의 편안함과 SUV의 실용성을 결합했다. 최저 지상고를 일반적인 세단 대비 높은 188㎜로 설계해 주행 시 SUV와 유사한 넓은 시야를 제공한다. 또한, 적재공간을 최대 1445ℓ 지원해 일반적인 세단 대비 3배가량 키웠다.

3.1m의 휠 베이스의 넓은 실내 공간은 스칸디나비아 리빙 룸 컨셉의 인테리어 디자인과 인간 중심 기술을 통해 퍼스트 클래스 수준의 공간 경험을 제공한다. 새롭게 적용된 첨단 LED 실내 조명 기술은 자연광에 가까운 빛의 스펙트럼을 재현해 눈의 피로를 줄였다.

또한 넓은 개방감을 선사하는 파노라믹 루프를 기본으로 제공하며, 최상위 트림에는 버튼 하나로 실내로 들어오는 빛의 양을 조절할 수 있는 일렉트로크로믹 글라스 루프가 탑재된다. 여기에 풍절음을 최소화하고 노면의 소음을 최대한 억제해 앞 좌석은 약 68dB(A), 뒷좌석은 70dB(A) 미만의 정숙한 실내를 구현했다.

이와 더불어 유해 물질이 감지될 경우 자동으로 공기 흡입구를 차랑하고 먼지, 꽃가루, 미세 입자 및 화학 물질 냄새를 효과적으로 줄여주는 4존 자동 온도 조절 시스템이 기본으로 제공된다. 최상위 울트라 트림에는 25개 스피커, 총 1610W 출력의 바워스앤윌킨스 하이 피델리티 오디오 시스템이 제공된다. 플러스 트림에는 14개의 스피커와 사운드 처리 기술이 적용된 보스 프리미엄 사운드 시스템이 탑재된다.

차세대 안전 공간 기술 적용…“韓 아시아 최대 시장”

ES90은 EX90에 이어 엔비디아, 퀄컴 등과의 협업해 개발한 차세대 지능형 플랫폼 휴긴 코어를 기반으로 한다. 자체 개발한 전기·전자 아키텍처와 코어 컴퓨터, 존 컨트롤러, 소프트웨어를 하나의 시스템으로 통합했다.

대부분의 기능을 초당 254조회(TOPS)의 연산 성능을 갖춘 엔비디아 오린 기반의 코어 컴퓨터와 퀄컴 스냅드래곤 기반의 사용자 경험 컴퓨터(DHU)를 통해 초고속으로 처리하며, OTA 소프트웨어 업데이트를 통해 시간이 지날수록 지속적으로 성능과 기능을 향상시킨다.

ES90은 볼보자동차의 차세대 ‘안전 공간 기술’을 적용했다. 5개 카메라, 5개 레이더, 12개 초음파 센서 등으로 구성된 최첨단 센싱 기술과 실내 센서, 자체 개발 소프트웨어, 코어 컴퓨팅 성능을 결합한 ‘안전 공간 기술’을 제공한다. ▷차세대 파일럿 어시스트 및 파크 파일럿 어시스트 ▷사각지대 경보 및 조향 어시스트 ▷반대차선 접근 차량 충돌 회피 ▷교차로 경보 및 긴급 제동 서포트 등을 지원한다.

ES90의 국내 출시 파워트레인은 차세대 고전압 800V 시스템 기반 ▷92㎾h 후륜구동 싱글 모터 익스텐디드 레인지 ▷106㎾h 사륜구동(AWD) 트윈 모터 ▷트윈 모터 퍼포먼스 등 3가지로 구성됐다. 최대 350㎾ 급속(DC) 충전 환경 기준 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전할 수 있으며, 1회 충전 시 최대 706㎞(WLTP 기준)까지 주행할 수 있다.

오스카 베르틸손 올스보르 볼보자동차 90 라인업 및 글로벌 커머셜 총괄은 “한국은 아시아·태평양(APEC) 지역에서 볼보의 최대 시장이며, S90은 2021년 이후 전 세계에서 두 번째로 많이 판매된 시장”이라며 “한국 소비자는 첨단 기술을 가장 빠르게 받아들이는 고객층인 만큼, ES90 역시 가장 경쟁력 있는 상품성과 가격으로 선보이기로 결정했다”고 말했다.