노철래 부사장 ‘디스플레이 비즈니스 포럼’ 기조연설 R&D부터 AI 도입…시뮬레이션 시간 단축 디지털 트윈 통해 공정 개선·수율 상승 휴머노이드 로봇 도입은 ‘시기상조’ AI 시대 부합하는 디스플레이 신기술 공개도

[헤럴드경제=이정완 기자] AI(인공지능) 시대에 맞는 디스플레이 기술 혁신에 한창인 삼성디스플레이가 AX(AI Transformation)를 통한 R&D(연구개발)·제조 혁신을 추진한다.

수많은 시뮬레이션을 반복해야 했던 개발 과정에 AI를 도입해 시간을 단축시키고 디지털 트윈으로 가상 공장을 만들어 장기적으로 자율성 있는 스마트 팩토리를 구현하려 한다.

노철래 삼성디스플레이 생산기술연구소장(부사장)은 22일 서울 코엑스에서 열린 ‘디스플레이 비즈니스 포럼’ 기조연설에서 “AI 기술을 통해 공장이 자체적으로 학습하고 적응해 스스로 개선하도록 만들고 있다”며 “제조 혁신을 통해 더 나은 디스플레이를 생산하는 목표로 나아가려 한다”고 밝혔다.

R&D 단계부터 AX가 시작됐다. 소재 디자인·OLED(유기발광다이오드) 구조 설계 등에서 AI가 개발기간을 단축하고 있다.

노 부사장은 “과거 리서치를 위해 수많은 실험을 반복해야 했지만 이제 AI가 다량의 데이터를 분석해 유망한 후보물질을 먼저 제안한다”며 “AI가 연구원을 대체하는 게 아니라 더 빠르고 더 나은 의사결정을 할 수 있도록 돕는다”고 말했다.

생산 현장에선 디지털 트윈이 공정 개선과 수율 상승을 이끌고 있다. 단순한 3D 모델이 아닌 실제와 동일한 가상의 생산 시설을 만들어 예측과 최적화가 가능하다는 설명이다. 디지털 트윈 기술은 제조를 넘어 물류 최적화에도 도움을 주고 있다.

신뢰할 만한 디지털 트윈을 구현하려면 정확한 데이터가 필수적이다. 노 부사장은 “제조 현장에는 진공 체임버처럼 직접 측정하기 어려운 설비도 있다”며 “중요 공정 상황을 측정할 수 있도록 새로운 센서를 적용할 필요가 있다”고 말했다. 이어 “일관된 데이터를 바탕으로 스마트 제조 토대를 마련하고 있다”고 강조했다.

다만 공장에 휴머노이드 로봇을 도입하는 건 시기상조로 봤다. 노 부사장은 “현장에 적용 가능한 설루션을 도입하는 게 중요하다”며 “모바일 매니퓰레이터(로봇 팔)도 있는 만큼 실제 생산라인에 휴머노이드를 적용하려면 시간이 더 필요할 것으로 생각한다”고 말했다.

삼성디스플레이는 이를 통해 AI 시대에 부합한 디스플레이를 개발하고 있다. AI와 인간이 상호작용하게 만드는 핵심 인터페이스가 디스플레이란 설명이다. AI 확산에 따라 자동차, 웨어러블, XR(확장현실), 헬스케어 등으로 디스플레이 적용처가 확대되고 있다.

삼성디스플레이는 ‘OPEN’을 AI 디스플레이 키워드로 제시했다. ‘최적화(Optimize)·개인화(Private)·효율화(Efficient)·차세대(Next)’를 추구한다는 목표다.

삼성디스플레이는 다양한 형태의 AI 기기에 최적화된 디스플레이를 만들기 위해 폴더블 기술 브랜드 ‘MONTFLEX(몽플렉스)’를 지난해 공개했다.

노 부사장은 “몽플렉스는 단순 폴더블 디스플레이가 아니라 차세대 AI 디바이스를 위한 플렉서블 플랫폼”이라며 “폴딩 내구성·주름 없는 선명한 화명·좁은 베젤·가벼운 디자인을 가능하도록 했다”고 강조했다.

갤럭시 S26 시리즈에 적용된 FMP(Flex Magic Pixle) 디스플레이는 프라이버시를 위한 대표 기술이다. 노 부사장은 “FMP는 기존 필름 방식이 아니라 픽셀 구조를 활용해 더 높은 화질과 설계 자유도를 확보할 수 있다”며 “자동차에서 운전자와 동승자 니즈에 맞는 콘텐츠를 따로 표현할 수 있는 기술”이라고 말했다.

이어 노 부사장은 전력 효율을 낮춘 차세대 기술도 선보이고 있다고 밝혔다. 그는 “AI의 미래는 고성능·저전력 소비”라면서 “초고해상도·초고휘도를 갖춘 RGB OLEDoS와 스트레쳐블 디스플레이 센서 OLED 등으로 혁신 방향성을 알리고 있다”고 말했다.