[헤럴드경제=정찬수 기자] 신세계면세점이 오는 8월 27일까지 명동점에서 동일한 출국일과 항공편을 이용하는 내국인 고객 2인 이상이 함께 방문하면 동반 인원에 따라 쇼핑지원금을 제공한다.

이번 행사는 현재 진행 중인 여름 성수기 캠페인의 개인별 쇼핑 혜택과 별도로 제공되는 추가 이벤트다. 참여 고객은 명동점 12층 고객센터에서 동일한 출국 정보를 확인한 뒤 쇼핑지원금을 즉시 발급받아 구매 시 사용할 수 있다. 2인 방문 시 1인당 최대 9만5000원, 3인 방문 시 1인당 최대 10만5000원, 4인 이상 방문 시 1인당 최대 12만원의 명동점 전용 쇼핑지원금을 제공한다.

한편 신세계면세점은 8월 27일까지 여름 정기 캠페인 ‘Escape into Summer’를 통해서도 최대 65% 상품 할인과 괌 가족 여행권 이벤트 등을 선보이고 있다.

신세계면세점 관계자는 “앞으로도 고객의 여행 준비 과정까지 풍성하게 만드는 차별화된 경험을 확대하겠다”고 말했다.