스크린골프·교육 등 겨냥…고밝기 수요 대응 3LCD 기술로 타사 대비 최대 3배 밝은 컬러

[헤럴드경제=차민주 기자] 한국엡손이 5200루멘(lm)의 레이저 프로젝터 ‘EB-L270F’를 출시한다. 해당 제품을 기반으로 스크린골프, 교육, 기업 등 상업용 시장에서 확대되고 있는 고밝기 프로젝터 수요에 대응한단 방침이다.

22일 엡손은 5200루멘의 보급형 풀 HD 레이저 프로젝터 ‘EB-L270F’를 출시한다고 밝혔다.

EB-L270F는 기존 EB-L260F 제품군을 보강하는 5200루멘 풀 HD 사양의 레이저 프로젝터다. 레이저 광원을 적용해 유지보수 부담을 줄이면서도, 선명한 화질과 안정된 성능을 제공하는 것이 특징이라고 엡손은 설명했다.

엡손에 따르면 최근 스크린골프장, 교육기관, 기업 회의실 등에서 보다 밝고 선명한 화면 구현에 대한 요구가 높아지고 있다. 특히 대형 공간이나 주변 조명이 있는 환경에서는 프로젝터 밝기가 사용 경험을 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다. 엡손은 이러한 시장 요구에 대응해 기존 4500루멘 모델에 이어 5200루멘 모델을 추가해, 고객 선택의 폭을 넓힌단 방침이다.

엡손은 EB-L270F는 여러 산업 환경에 최적화한 화면 품질을 제공한다고 강조했다. 스크린골프 시장에서는 실제 필드에 가까운 그린과 블루 컬러를 표현해 몰입감을 높이고, 교육 현장에서는 시청각 자료의 색 정보를 실감나게 전달한단 설명이다. 기업 환경에서는 차트와 그래프 중심의 프레젠테이션 자료를 왜곡 없이 표현해낸다.

특히 EB-L270F는 백색밝기(WLO)와 컬러밝기(CLO)를 모두 5200루멘으로 구현했다. 컬러밝기는 프로젝터의 실제 색 표현력을 나타내는 핵심 지표로, 엡손의 3LCD 기술은 백색과 컬러를 모두 동일한 밝기로 담아낸다.

실제로 엡손이 진행한 CLO 측정 결과에 따르면 EB-L270F는 백색밝기와 동일한 5200루멘의 컬러밝기를 지원한다. 반면 경쟁사 일부 제품은 백색밝기는 5000루멘 이상이지만 컬러밝기는 백색밝기의 약 30~35% 수준에 그친다고 이 회사는 설명했다.

엡손은 이 같은 컬러 성능의 핵심으로 3LCD 기술을 꼽았다. 이 회사에 따르면 3LCD 기술은 경쟁 제품 대비 최대 3배 높은 컬러밝기와 최대 3배 넓은 컬러 영역을 구현해낸다.

김대연 한국엡손 영업마케팅본부장은 “EB-L270F는 스크린골프, 교육, 기업 시장에서 가장 부담 없이 선택할 수 있는 5000루멘대 풀 HD 레이저 프로젝터로 기획된 제품”이라며 “밝기와 화질, 유지관리 편의성을 모두 갖춘 제품으로 다양한 비즈니스 환경에서 최적의 사용 경험을 제공할 것”이라고 말했다.