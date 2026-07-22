[헤럴드경제=장윤우 기자] 다니엘 오르테가 니카라과 대통령이 앞으로 선거를 치르지 않겠다고 선언했다.

지난 20일(현지시간) 영국 일간 가디언과 영국 로이터통신 등 외신에 따르면 오르테가 대통령은 지난 일요일 1979년 산디니스타 혁명 47주년 기념식 연설에서 “야당이 권력을 잡기 위해 시도할 선거는 더 이상 없다”고 밝혔다. 현지 매체는 연설장에 동원된 수천 명의 공무원이 참석을 강요당했다고 전했다.

올해 80세인 오르테가 대통령은 2007년부터 권력을 지켜 왔다. 앞서 1980년대에도 대통령을 지냈다. 그의 임기는 내년에 끝나고 선거도 내년으로 예정돼 있었다.

오르테가 대통령은 1979년 혁명 당시 아나스타시오 소모사 독재정권을 무너뜨리는 데 참여한 인물이다. 그는 2018년 전국적인 반정부 시위의 배후에 쿠데타 세력이 있었다고 주장하며 강제 진압했다.

유엔 등은 당시 정권의 폭력적인 진압으로 350명 넘게 숨지고 수백 명이 다쳤고 100만명에 가까운 국민이 국외로 밀려났다고 집계했다.

2021년 마지막 선거는 정당성 논란에 휩싸였다. 당시 오르테가 정권은 야당의 활동을 금지하고 대선 주자를 모두 구금했다. 기업인들도 붙잡아 두고 반대 의견을 범죄로 규정했다.

유엔 인권이사회는 오르테가 정권이 국가를 권위주의 체제로 바꿔 놓고 인권을 조직적으로 침해해 왔다고 지적했다.

최근에는 유엔과 미국, 인권단체 등이 원주민 지도자이자 4선 의원인 브루클린 리베라(73)의 사망 책임을 오르테가 대통령 부부에게 돌렸다. 미국 국무부는 그가 3년 가까이 부당하게 수감돼 있었다고 밝혔다.

휴먼라이츠워치 등에 따르면 니카라과에는 약 50명의 정치범이 수감돼 있다. 오르테가 정권은 546명의 시민권을 박탈했고 비정부기구 5600곳 이상과 대학 29곳, 언론사 58곳의 문을 닫았다.

니카라과는 중남미에서 최빈국 중 하나로 꼽히는 나라로 총 인구 약 700만명, 1인당 GDP는 약 3000달러(약 400만원) 수준이다.

한편, 오르테가 대통령은 연설에서 지난 1월 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 데려간 작전도 비판했다. 그는 “미국이 대통령궁을 급습해 경호 인력을 살해하고 마두로 부부를 미국으로 데려가 수감했다”며 “끔찍한 일”이라고 말했다.