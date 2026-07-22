[헤럴드경제=박연수 기자] hy 중앙연구소가 과학기술정보통신부가 주관한 ‘2026년도 상반기 우수 기업부설연구소’ 평가에서 ‘최우수 기업부설연구소​’로 선정됐다고 22일 밝혔다.

우수 기업부설연구소는 과기부가 기술혁신 역량과 연구개발 성과가 우수한 기업 연구소를 선정해 지원하는 제도다. 총 27개 연구소가 선정됐다. 지정기간은 3년이다.

hy 중앙연구소는 최우수 기업부설연구소에 선정됐다. 소재 발굴부터 인체적용시험, 제품화까지 연구개발 체계를 구축한 점이 높은 평가를 받았다.

연구 성과도 축적하고 있다. 프로바이오틱스와 천연물 기반 소재 중심 연구·개발을 통해 총 6종의 개별인정형 소재를 확보했다. 등록 특허 126건과 SCI급 논문 122편도 보유하고 있다. 미국 식품의약국(FDA) 신규 건강식품 원료(NDI)에 체지방 감소 복합균주 2건을 비롯해 피부 건강, 항염증 등 총 5건을 등재했다.

B2B 사업도 확대하고 있다. 지난해 원료 매출은 150억원으로 전년 대비 27% 증가했다. 이재환 hy 중앙연구소장은 “글로벌 수준의 기능성 소재 개발에 집중해 국민 건강 증진에 기여하겠다”고 말했다.