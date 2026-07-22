개인 중심의 파격적 보상, 역대 수상자 성과 전시…행안부, “특별성과 포상 모범” 평가

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 특별성과 포상금제를 모범적으로 운영한 금융위원회를 우수 운영기관으로 선정하고 수시 포상을 실시한다고 22일 밝혔다.

특별성과 포상금은 공직사회에 성과 중심 문화를 확산하기 위해 올해 처음 도입된 제도로, 국민이 체감할 수 있는 특별한 성과를 창출한 공무원을 발굴해 실질적인 보상을 제공하기 위해 마련됐다.

행안부는 연말에 실시하는 ‘정기 포상’과 함께 우수한 운영 사례가 발굴될 때마다 해당 기관을 즉시 격려하는 ‘수시 포상’을 병행하고 있다.

행안부는 금융위가 자본시장 선진화와 취약계층 재기 지원 등 국민 체감도가 높은 굵직한 과제를 이끈 핵심 기여자에게 포상금을 지급해 제도의 취지를 현장에 충실히 구현한 점을 높이 평가했다.

금융위는 대국민 추천과 내부 직원 추천을 병행하고, 내부 인사와 외부 전문가가 참여하는 심사위원회의 다중 검증을 거쳐 실제 기여자를 발굴했다.

역대 수상자의 성과를 청사 내 ‘금융위인(人)전(명예의 전당)’에 게시하는 등 성과 중심의 합리적 보상 문화를 실천했다는 점도 좋은 평가를 받았다.

이번 수시 포상 대상으로 선정된 금융위원회에는 우수 운영기관 포상금 1000만 원이 수여된다.

김민재 행안부 차관은 “공직사회에 필요한 것은 단순한 칭찬이 아니라, 성과와 기여를 정확히 가려내는 제대로 된 인정”이라며 “행안부는 앞으로도 성과는 정확히 인정하고 보상은 과감히 하는 공직문화를 확산해 국민에게 더 큰 성과로 돌려드릴 수 있도록 제도 관리를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.