기후장관, 순환경제·열에너지 탈탄소화 가속화를 위한 현장 점검

[헤럴드경제=이태형 기자] 김성환 기후에너지환경부 장관은 22일 “탄소중립과 순환경제 선도 모델이 산업계 전반으로 확산해 우리 기업의 글로벌 녹색 경쟁력을 높일 수 있도록 정책적 지원을 다 하겠다“고 말했다.

김 장관은 이날 경기도 소재 삼성물산 주거성능연구소, 삼성전자 수원사업장과 폐전기·전자제품 재활용업체인 수도권자원순환센터 등을 방문해 “산업 및 건물 열에너지의 히트펌프 전환, 일상 속 플라스틱 실천, 그리고 폐전기·전자제품을 통한 핵심 광물 재활용은 탄소중립과 순환경제 촉진의 핵심 축”이라며 이같이 밝혔다.

이날 방문은 열에너지 탈탄소화와 순환경제 확산과 관련된 현장을 점검하고 건물 냉난방의 탈탄소화, 탈플라스틱 촉진, 자원회수·재활용 극대화 등의 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

김 장관은 삼성물산 주거성능연구소의 냉난방 일체형 히트펌프 실증 현장을 방문해 설비의 작동 방식과 에너지 효율, 실제 적용 여건 등을 확인한다.

일체형 히트펌프는 외기의 열을 활용해 냉방·난방과 온수를 하나의 설비로 공급해 건물에서 사용하는 화석연료를 줄일 수 있는 고효율 전기화 설비다.

기후부는 이번 실증 현장에서 확인된 설치·전기설비 여건, 제도적 애로사항 등을 살펴보고, 공동주택 내 히트펌프 보급·확산을 위한 정책 기반을 단계적으로 마련해 나갈 계획이다.

김 장관은 또 삼성전자 수원사업장을 방문해 사업장 내 선도적인 다회용기 사용에 대해 격려하고 다회용기 공급·사용·회수 과정 점검을 통해 다중이용시설의 다회용기 전환을 촉진하는 방안을 모색할 예정이다.

삼성전자 수원사업장은 사업장 내 입점한 총 22개 모든 카페·구내식당에서 다회용기에 음식·커피를 담아 제공하고, 수원사업장을 기본 모델로 삼성전자, 삼성에스디아이, 삼성디스플레이를 포함한 총 13개 사업장에서 다회용기 사용을 확대·시행하고 있다.

이후 김 장관은 용인에 소재한 수도권자원순환센터를 방문해 냉장고·에어컨 해체 및 냉매 적정 처리 과정과 구리·알루미늄·희토영구자석 등 핵심 광물을 분리·선별하는 순환경제 규제 특례 현장도 살펴볼 예정이다.

기후부는 순환경제 규제 특례를 적용받고 있는 ‘영구자석 회수 실증사업’의 실증 결과를 토대로 영구자석 회수·재활용 체계가 현장에 안착할 수 있도록 재활용 기준을 개선하는 등 관련 제도를 정비할 계획이다.