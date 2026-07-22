[헤럴드경제=민성기 기자] 코미디언 김신영이 14년간 이어온 다이어트 당시 오히려 건강이 안 좋았다고 밝혔다.

지난 21일 유튜브 채널 ‘침착맨’에는 ‘김신영이 알려주는 진짜 행복’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영사에서 게스트로 출연한 김신영은 “혹독한 체중 관리를 하던 시절에는 절제로 인한 스트레스와 피해의식이 심했으나, 식단을 내려놓은 지금은 마음이 한결 편안해졌다”고 털어놓았다.

그는 “말랐을 때는 마른 비만이었고 콜레스테롤 수치도 더 높았다. 스트레스로 당뇨 위험군이었다”며 “최근 혈당을 검사했는데 정상으로 나왔다. 오히려 말랐을 때 건강이 더 안 좋았고 잠도 더 못 잤다”고 설명했다.

김신영은 “30살부터 88㎏에서 44㎏까지 감량해 14년 동안 유지했다”며 과거 몸무게를 공개하면서 “전유성 교수님이 ‘먹고 싶은 거 먹으면서 행복하게 살아라’는 말이 가장 크게 와닿았다”고 고(故) 전유성의 말을 계기로 극심한 스트레스였던 다이어트를 내려놓았다고 설명했다.

그는 “먹길 잘했다. 안 먹고 살 때는 예민했고 삐뚤어졌던 것 같다. 계속 참아야 하니까 피해의식과 자격지심도 있었다”고 말했다.

이어 “다 내려놓으니까 너무 편하다. 한 끗 차이‘라고 했다.

그러면서 14년 동안 다이어트를 하며 버틴 이유 타인의 시선으로 꼽았다. 그는 “70%는 주변 사람 시선 때문이었다”며 “‘그럴 줄 알았다’는 말을 듣기 싫어서 악으로 버텼다”고 전하며 타인의 시선에서 자유로워진 근황을 전했다.