[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 소지섭이 열연한 SBS 드라마 ‘김부장’이 넷플릭스 글로벌 비영어 쇼 부문에서 3주 연속 1위를 차지했다.

22일 넷플릭스 공식 TOP 10 웹사이트에 따르면 ‘김부장’은 지난 13일부터 19일까지 820만 시청 수를 기록해 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 정상에 올랐다.

‘김부장’은 세상에서 가장 평범한 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 ‘세상에서 가장 위험한 남자’가 돼 싸우는 복수 액션 드라마다. 가족을 지키려는 아버지의 부성애와 강도 높은 액션을 결합한 이야기가 국내외 시청자의 호응을 얻었다.

동명 웹툰을 바탕으로 한 선명한 캐릭터와 빠른 전개, 주연을 맡은 소지섭의 묵직한 연기가 몰입도를 높였다. 동궁 등 신작들이 잇따라 공개되는 상황에서도 3주 연속 1위 자리를 지키며 장기 흥행을 이어갔다.

액션과 오컬트, 판타지를 결합한 ‘동궁’은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치는 이야기를 그렸다. 남주혁과 노윤서, 조승우가 출연한다.

이 밖에도 지성 주연의 JTBC 드라마 ‘아파트’가 330만 시청 수로 5위에 올랐고, 김무열 주연의 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’은 290만 시청 수로 6위를 기록했다. 박은빈과 양세종이 주연을 맡은 ‘오싹한 연애’도 170만 시청 수로 8위에 이름을 올렸다.