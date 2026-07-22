[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 고소영이 다리 수술로 입원한 절친의 병간호는 물론 소변까지 받아줬던 미담이 공개돼 훈훈함을 안겼다.

21일 유튜브 채널 ‘고소영’에는 ‘박효신 덕분에 오랜만에 자유부인 된 고소영의 하루’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 고소영은 30년 지기인 1세대 스타일리스트 정혜경, 10년 지기 술친구와 함께 식사를 했다.

정혜경은 “(고소영에 대해) 감동받은 게 있다”라며 “2021년에 다리를 다쳐 수술하고 입원했는데 고소영이 병간호 해줬는데 소변까지 받아줬다”고 말했다.

그는 “병원에서도 ‘고소영이 간병인이다’라면서 놀랐다더라”라며 당시를 회상했다.

고소영은 “해줄 수 있다. 하나도 어렵다고 생각한 적 없다”고 했지만, 정혜경은 “그게 쉽지 않다. 아이들도 있고 남편도 있는데”라며 재차 감사한 마음을 전했다.

이에 고소영은 “수다를 떨어야 하는데 언니가 병원에 있으니까 ‘듣기만 해’라고 했다”라며 유쾌한 농담으로 받아넘겼다.

10년 지기 술친구 역시 고소영으로부터 치아 교정을 생일 선물로 받았다고 했다.

그는 “(고소영이) ‘교정하면 예쁘겠다’고 하더니 우리 엄마도 안 해준 걸 해줬다”라면서 “이 이야기를 하면 사람들이 엄청나게 부러워하더라”라고 말했다. ‘물건 딱 주는 게 아니라 더 감동이다’는 반응이 나오자, 고소영은 “필요한 거 해주면 좋지 않냐”라고 별 일 아니라는 듯 답했다.