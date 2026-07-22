[헤럴드경제=양대근 기자] 박지원 더불어민주당 의원은 유시민 작가에 대해 “고장난 녹음기를 돌리고 있다”고 직격했다.

박 의원은 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “이제 (유 작가의 주장은) 국민들로부터 호응이 없는 것 같다”면서 이같이 밝혔다.

유 작가는 최근 방송 등을 통해 이재명 대통령을 향해 ‘필패론’, ‘뉴이재명 세력의 수장’이라고 발언하는 등 잇따라 각을 세우고 있다.

전날 유 작가는 유튜브 채널 ‘2분 News’에 출연해 “뉴이재명 세력의 수장은 (친명으로 불리는) 이언주 의원 등이 아니라 이 대통령일 가능성이 높다고 판단했다”고 언급하기도 했다. 또 “대통령이 수사·기소의 완전한 분리를 반대하는 입장을 갖고 있는 것이라고 생각한다”며 “(대통령이) 검사의 수사권을 남겨놓고 싶어한단 게 (제) 가설”이라고 밝혔다.

박 의원은 유 작가가 지적하고 있는 검찰 개혁 부분에 대해 “국민 누구도 (이재명 정부의) 검찰개혁은 성공했다(고 평가할 것)”고 설명했다.

그는 “역대 정권 모두 검찰개혁을 주장했으나 하나도 성공한 적이 없다”며 “이재명 정부에서의 검찰 개혁은 사실상 검찰청이 폐지되고 검사의 수사권이 박탈됐다”고 했다.

또한 “일단 보완수사권 문제에 대해서는 지금 현재도 국회에서 활발히 숙의하고 있다. 그렇지만 이것을 한없이 하면 문제가 있기 때문에 최소한 전당대회 이전에 이 문제를 매듭짓자 하는 것을 주장한다”고 덧붙였다.

이어 박 의원은 “(유 작가가) 한 사람의 진보적인 지식인이고 작가의 입장에서 여러 가지 얘기를 할 수 있지만 지금은 내란청산 기간이고 3대 개혁 기간”이라며 “진보적인 작가가 그러한 말씀을 해서 결국 내란 세력한테 득 되게 하는 것은 삼가야 하는 게 원칙”이라고 목소리를 높였다.