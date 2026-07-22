한은 기준금리 인상 등 반영 조치 정기예금 이날부터, 적금은 24일부터

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 한국은행 기준금리 인상과 시중금리 상승 흐름을 반영해 주요 예·적금 상품의 금리를 최대 연 0.30%포인트 인상한다고 22일 밝혔다.

정기예금은 이날부터, 정기적금은 오는 24일부터 기본금리가 연 0.2~0.3%포인트 오른다.

이날 기준 국민은행의 대표 비대면 정기예금 상품인 ‘KB 스타 정기예금’의 1년 만기 금리는 연 2.90%에서 연 3.20%로 0.30%포인트 인상됐다. ‘일반정기예금’의 1년 만기 금리는 연 2.25%에서 연 2.50%로 연 0.25%포인트 상향됐다.

국민은행으로 연금을 받는 고객을 위한 ‘KB골든라이프연금예금’ 또한 최고금리가 기존 연 3.20%에서 연 3.40%로 높아졌다.

비대면 적금상품인 ‘KB맑은하늘적금’의 1년 만기 최고금리는 기존 연 3.25%에서 연 3.45%로 상향된다.

특히 기초생활수급자와 한부모가족지원 보호대상자 등 사회취약계층의 자산 형성을 지원하는 ‘KB국민행복적금’은 기본금리를 0.30%포인트 올려 최고 연 5.70%의 금리를 제공한다. 모든 금리는 세금공제 전을 기준으로 한다.

앞서 한은 금융통화위원회는 지난 16일 물가안정을 위해 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상한 바 있다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 고객에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 금융상품을 지속해서 선보이겠다”고 말했다.