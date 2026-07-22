100km까지 연속 시공 대형 해상풍력 및 HVDC 프로젝트 시공 효율 대폭 향상

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS마린솔루션이 해저케이블 포설선 GL2030의 적재 용량을 기존 4000톤(t)에서 7000t으로 확대, 시공 역량을 대폭 향상했다고 22일 밝혔다.

GL2030은 수심이 얕은 연안 해역에 최적화돼, LS마린솔루션이 추진 중인 1만3000t급 차세대 포설선과 함께 장거리·대용량 프로젝트에 대응할 수 있는 선박이다. 이번 성능 개조를 통해 GL2030은 100km 이상의 장거리 구간을 연속 시공할 수 있는 역량을 확보하게 됐다. 이를 통해 출항 횟수를 줄이고 공사 기간과 비용을 절감하는 등 대형 해상풍력과 초고압직류송전(HVDC) 프로젝트의 시공 효율이 크게 향상될 것으로 기대된다.

LS마린솔루션은 이를 통해 최근 급증하고 있는 해저 전력 인프라 수요에 선제적으로 대응한다는 방침이다. 정부는 최근 2035년까지 총 55기가와트(GW) 규모의 해상풍력 입찰 계획을 발표했으며, 서해안 HVDC 에너지고속도로 사업도 본격 추진하고 있다. 또 AI 데이터센터 확산에 따라 국가 간 해저통신망 구축도 활발해지고 있다.

LS마린솔루션 관계자는 “서해안 HVDC 에너지고속도로 등 국가 핵심 전력망 사업 참여를 확대하고, LS전선의 미국 해저케이블 생산기지인 LS그린링크를 기반으로 미국과 유럽 등 글로벌 시장 공략도 본격화하겠다”고 말했다.