저소득층 아동 학업 환경 개선 앞장 아동·청소년 대상 다양한 교육기부활동 전개

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어가 초록우산과 함께 ‘희망의 공부방’ 39호점을 완공했다고 22일 밝혔다.

‘함께 그린(GREEN) 희망의 공부방’은 금호타이어가 저소득 가정 청소년의 학습 환경을 개선하기 위해 지난 2016년부터 지속해 온 사회공헌 활동이다.

임직원을 대상으로 한 사내 사회공헌 활동 아이템 공모전에서 채택된 이후 올해로 11년째 이어지고 있으며, 청소년들이 안정적인 학업 환경을 확보할 수 있도록 학습 교구와 생활 환경 개선을 지원하고 있다.

새롭게 조성된 39호점 공부방의 지원자는 그동안 남매간 학습 공간을 공유하며 학업에 불편을 겪어온 아동이다. 금호타이어는 대상 아동을 위해 공간 재구성을 진행하여 방 안에서도 집중할 수 있는 학습 공간을 마련해 주었으며, 필요한 학습 가구 및 물품 등을 지원해 한층 쾌적해진 학업 환경을 선물했다.

강진구 금호타이어 경영지원팀장은 “새롭게 단장한 공간에서 청소년들이 배움의 즐거움을 느끼고 더 큰 미래를 그려 나가길 기대한다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 다할 것”이라고 말했다.

금호타이어는 희망의 공부방 조성 외에도 어린이 교통안전교육, 교통사고 유자녀 미래역량강화 멘토링 지원 등 청소년을 대상으로 다양한 교육기부사업과 후원 사업을 실시했다.

한편, 금호타이어는 앞서 지난 5월 광주공장 본관에서 ‘2026년 G.설비구매 협력사 간담회’를 열고, 협력사들을 대상으로 주요 구매정책 추진사항 및 신공장 현황을 소개하고 공급망 ESG(환경·사회·지배구조) 및 탄소관리 정책 및 글로벌 탄소 규제에 따른 기업 대응 방안 등을 공유하는 등 ESG 경영을 적극 실천하고 있다.