‘바로광고’ 고도화 다양한 매체 연계…광고 효과, 운영 효율 높여

[헤럴드경제=박세정 기자] KT가 옥외·IPTV광고·제휴 매체까지 통합적으로 운영하는 광고 플랫폼을 구축했다.

KT는 통합 광고 플랫폼 ‘바로광고’를 고도화한 ‘바로광고 2.0’을 출시했다고 22일 밝혔다.

‘바로광고’는 광고주가 광고 기획부터 집행까지 전 과정을 직접 수행할 수 있는 다이렉트 세일즈(Open DSP) 기반 플랫폼 서비스다.

기존에는 옥외·IPTV 광고 등 매체별로 개별 계약해 운영해야 했지만, ‘바로광고 2.0’으로 하나의 플랫폼에서 통합 집행할 수 있게 됐다. 이를 통해 다양한 매체를 연계해 광고 효과와 운영 효율을 높일 수 있게 됐다고 KT 측은 설명했다.

매체별 광고 상품과 단가, 집행 현황을 실시간으로 공개해 거래 투명성을 높인 것도 특징이다.

KT는 유동 인구·상권분석·교통량 데이터와 기존 광고 집행 데이터를 결합한 데이터 기반 광고 서비스도 제공한다.

광고주는 원하는 지역과 타깃 고객에 적합한 매체를 선택할 수 있다. 광고 목적과 업종, 지역, 예산 등을 분석해 최적의 매체를 추천하는 AI 매체 추천 기능도 새롭게 도입했다.

더 나아가 KT는 광고 효과를 객관적으로 측정할 수 있는 광고 노출 추정 유동 인구(OTS)를 활용해 매체·지역별 특성을 반영한 정밀 타깃팅 상품을 확대할 계획이다. ‘바로광고2.0’을 프로그래매틱 기반의 CPM(1000회 노출 당 비용) 상품으로 전환해 광고 집행 효율성과 거래 투명성을 강화할 예정이다.

김병진 KT 미디어사업본부장 상무는 “앞으로도 KT의 데이터와 AI 역량을 기반으로 광고주가 더 쉽고 효율적으로 광고를 집행할 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

한편, KT는 광화문빌딩 웨스트 사옥에 마련된 초대형 미디어월 ‘KT 스퀘어’를 통해 옥외광고 영역을 강화했다.

KT 스퀘어는 초고해상도 LED 디스플레이로 구성된 총면적 1770㎡의 듀얼 미디어월로 실감형 콘텐츠와 양측 모니터를 오고 가는 인터랙티브 콘텐츠 구현이 가능하다.

이번 ‘바로광고 2.0’을 통해 옥외광고 뿐 아니라 통합 광고 플랫폼을 구축하게 되면서 시장 확대에 속도가 붙을 전망이다.